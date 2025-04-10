«Люди, вы что, упали?»: Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал и рассказала о своём образовании

Mia Boyka и Валя Карнавал (фото: Telegram @MIABOYKA3 и @karnava1l)
Mia Boyka заступилась за Валю Карнавал. Певица считает неоправданным хейт в сторону блогера.
23-летняя Валя Карнавал на днях заявила, что поступила в Финансовый университет при правительстве России. Однако эта новость сильно возмутила общественность, в первую очередь школьников. Появились сведения, что блогер, за плечами которой только 9 классов образования, стала студенткой в конце учебного года, так ещё и без сдачи экзаменов. Также экскурсию по вузу ей провёл лично ректор. Тогда девушку уличили в поступлении «по блату».
Mia Boyka прокомментировала эту ситуацию.
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Mia Boyka прокомментировала эту ситуацию.
«Люди, вы что, упали? С чего вы взяли, что она по блату поступила? Никто в нашей стране не запрещал перевод из одного вуза в другой. Почему вы считаете, что, если девушка красивая, ещё и очень популярная, то она не имеет право получать образование и представлять из себя нечто большее, чем внешняя оболочка? В нашей стране не запрещено брать академический отпуск или временно приостанавливать учёбу с потенциальной возможностью восстановления», – пояснила артистка в своём Telegram-канале.Певица также привела собственный опыт. Она окончила Университет имени Плеханова, факультет бизнеса по направлению «Менеджмент в инновационном и социальном предпринимательстве». Уже будучи артисткой, работая на трёх работах, Boyka продолжала учиться и даже закончила магистратуру.
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Анастасия Чинкова