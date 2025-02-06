«Я довольна собой!»: треш-блогер Фрося, плюнувшая в лицо Mia Boyka, проиграла ей суд и заплатила штраф

Mia Boyka (фото: Telegram @MIABOYKA3)
Треш-блогер Фрося посмеялась над штрафом, присвоенным ей судом за плевок в лицо певице Mia Boyka. Она отметила, что морально удовлетворена в конфликте с исполнительницей.
В октябре прошлого года на YouTube вышло шоу «50 хейтеров», в ходе которого треш-блогер Фрося плюнула в лицо Mia Boyka, эмоционально сказав при этом: «Гори в аду, тварь!».
Фрося (фото: Telegram @frosik_frosy)
За этот поступок Фросе пришлось отвечать перед судом. Сегодня стало известно, что она выплатила штраф в размере одной тысячи рублей.
Плевком в лицо Фрося якобы хотела донести до Mia Boyka, что та неправильно поступила на концерте, публично принизив девочку-квадробера. После этого инцидента восьмилетнюю Марьяну начали травить в школе, из-за чего ей пришлось покинуть учебное заведение.
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Фрося (фото: Telegram @frosik_frosy)
За этот поступок Фросе пришлось отвечать перед судом. Сегодня стало известно, что она выплатила штраф в размере одной тысячи рублей.
«В декабре Mia Boyko накатала на меня заяву через своего юриста. Я пошла с бумагой в участок, там просидела до утра, и был суд. Mia Boyka, видимо, хотела меня посадить за это в обезьянник», – поделилась Фрося в своём Telegram-канале.Несмотря на судебное разбирательство и выплату штрафа, о своём поступке блогер не жалеет. Она отметила, что морально удовлетворена и «довольна собой», поскольку смогла показать певице, что нельзя принижать детей за их увлечения.
Плевком в лицо Фрося якобы хотела донести до Mia Boyka, что та неправильно поступила на концерте, публично принизив девочку-квадробера. После этого инцидента восьмилетнюю Марьяну начали травить в школе, из-за чего ей пришлось покинуть учебное заведение.
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Анастасия Чинкова