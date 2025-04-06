«Кто-то старается всю жизнь, а тут деньги и продаваемое личико»: на поступившую в вуз без экзаменов Карнавал обрушилась критика

Валя Карнавал (фото: Telegram @karnava1l)
На днях стало известно, что Валя Карнавал поступила в Финансовый университет при правительстве РФ. После этого на блогера обрушилась критика.
Больше всего ситуацией остались недовольны школьники, которые являются основной аудиторией Карнавал. Подросткам не понравилась, что звезда поступила в престижный столичный университет в конце учебного года и без сдачи экзаменов, в то время как они прилагают огромное количество усилий, чтобы поступить в вуз мечты.
Кроме того, напомним, что Карнавал окончила только 9 классов. Она пыталась учиться в Ростовском колледже рекламы, сервиса и туризма, однако часто пропускала пары и в конечном итоге забросила учёбу, посчитав, что ей это не надо.
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Кроме того, напомним, что Карнавал окончила только 9 классов. Она пыталась учиться в Ростовском колледже рекламы, сервиса и туризма, однако часто пропускала пары и в конечном итоге забросила учёбу, посчитав, что ей это не надо.
«Это такое обесценивание высшего образования. Кто-то старается чуть ли не всю жизнь, а тут деньги и популярность вместе с продаваемым личиком»; «Кто-то годами пахает хотя бы ради шанса, а кто-то просто тиктоки снимает»; «Нужно проверять ректоров и деканат на предмет подделки документов и взятки», – пишут в комментариях разъярённые школьники.Отметим, что Карнавал поступила на бакалаврскую программу по специальности «Реклама и связи с общественностью» с профилем «Интегрированные коммуникации и коммуникационные технологии». Студенческий билет ей лично вручил ректор университета, выразив слова поддержки.
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Анастасия Чинкова