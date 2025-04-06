«Кто-то старается всю жизнь, а тут деньги и продаваемое личико»: на поступившую в вуз без экзаменов Карнавал обрушилась критика

Недавно активисты выдвинули предложение запретить показ турецких сериалов в России. Представители общественного движения «Ветераны России» отметили, что такой контент формирует у россиянок искаженное представление о настоящих мужчинах, что, в свою очередь, мешает созданию крепких семей.