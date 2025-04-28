Люся Чеботина поделилась своим мнением о хейте

Люся Чеботина (фото: Telegram @lusia_first_lady)
Известная российская певица Люся Чеботина отметила своё 28-летие, пригласив друзей и близких на празднование дня рождения. Помимо приятного вечера, исполнительница поделилась своими мыслями относительно распространённых слухов и негативного отношения публики в социальных сетях. Об этом пишет «Super».
По словам звезды, её окружение регулярно дарит ей столько внимания и заботы, что создаётся впечатление будто бы она состоит в отношениях с идеальным партнёром. Однако сама Люся подчёркивает, что секрет её счастья заключается именно в дружбе и поддержке близких людей.
Также Чеботина затронула тему распространения фейковых новостей и необоснованных обвинений в адрес знаменитостей. Певица призналась, что подобные ситуации возникают достаточно часто, и каждый раз, заходя в интернет, задаёт себе один и тот же вопрос: «Что ещё обо мне написали?».
Люся сохраняет позитивный настрой и пожелала авторам негативной информации личного благополучия и радости. Она уверена, что желание создавать негативные информационные поводы чаще всего связано с внутренней неудовлетворённостью жизнью.
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Также Чеботина затронула тему распространения фейковых новостей и необоснованных обвинений в адрес знаменитостей. Певица призналась, что подобные ситуации возникают достаточно часто, и каждый раз, заходя в интернет, задаёт себе один и тот же вопрос: «Что ещё обо мне написали?».
Люся сохраняет позитивный настрой и пожелала авторам негативной информации личного благополучия и радости. Она уверена, что желание создавать негативные информационные поводы чаще всего связано с внутренней неудовлетворённостью жизнью.
«Люди, занимающиеся созданием фейков и травлей, делают это не от хорошей жизни. Если бы у них было больше позитива и удовлетворения внутри себя, они бы точно нашли занятие поинтереснее», — сказала певица.Люся выразила благодарность своим друзьям и поклонникам за поддержку и понимание, отметив, что никогда не позволит негативу разрушить гармонию своей жизни.
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Дарья Осипова