Люся Чеботина поделилась своим мнением о хейте

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Известная российская певица Люся Чеботина отметила своё 28-летие, пригласив друзей и близких на празднование дня рождения. Помимо приятного вечера, исполнительница поделилась своими мыслями относительно распространённых слухов и негативного отношения публики в социальных сетях. Об этом пишет «‎Super».