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«Я пропускаю главное в жизни»: Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками

Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками
Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

После смерти Яниса Тиммы его экс-супруге Анне Седоковой пришлось через многое пройти. До сих пор звезда сталкивается с нападками хейтеров.
По словам исполнительницы, прогулка с сыном заставила ее задуматься о приоритетах.

«Решила ответить на какой-то комментарий о моей жизни очередного пассивного агрессора. Сын подбегает и спрашивает, почему я не смотрю, как он забивает голы. Я говорю ему: "Секунду, сейчас отвечу и посмотрю". Сижу, пишу ответ, и опять пропускаю его гол», — написала певица в своем блоге.

В этот момент Седокова осознала, что пропускает главное в своей жизни. Анна решила, ​что больше не будет оправдываться перед подписчиками.

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#певица
#шоу
#заявление
#сын
Вика Цыганова раскритиковала Анну Asti, выступающую в России только ради денег
28 апреля 2025, 10:05

Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)

Известная российская певица Вика Цыганова выразила недовольство в адрес коллеги Анны Asti (Анны Дзюбы), которая, по её мнению, не проявляет активной гражданской позиции. Об этом пишут «‎Страсти».
В своих соцсетях Цыганова отметила, что Asti долгое время не получала паспорт России и продолжала выступать в стране, несмотря на политическую ситуацию.

Цыганова также упомянула скандал, связанный с участием Asti в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, после которого концерты певицы начали отменять по всей России. Несмотря на это, весной 2025 года она вновь вернулась к концертной деятельности. Вика подчеркнула, что за три года Анна ни разу не высказалась в поддержку России и продолжает общаться с такими артистами, как Филипп Киркоров.

Певица добавила, что на Украине Asti воспринимают как предателя Родины, многие считают, что её возвращение в Россию связано исключительно с финансовыми интересами.

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Анна Нетребко задолжала российскому бюджету 53 тысячи рублей за соцвзносы по ИП
28 апреля 2025, 09:42

Анна Нетребко (Фото: Instagram* @anna_netrebko_yusi_tiago)

Известная российская оперная певица Анна Нетребко оказалась должна российским налоговым органам около 53 тысяч рублей. Согласно данным ФНС, задолженность возникла вследствие неоплаты социальных взносов по индивидуальному предпринимательству. Об этом пишет Telegram-канал «‎Mash».
При этом в официальных документах фирмы певицы, зарегистрированной в России, указаны контактные данные, принадлежащие бывшему супругу.

Стоит отметить, что после начала специальной военной операции певица прекратила выступления в российских театрах и залах. Она столкнулась с негативной реакцией и за границей — сначала её концерты там были отменены, но позже её снова пригласили выступить. Теперь уже известно о её возвращении на сцену Цюрихского оперного театра и лондонского Ковент-Гарден.

Анна Нетребко, родившаяся 18 сентября 1971 года в Краснодаре, — выдающаяся российская оперная певица. С раннего возраста занимаясь музыкой, она окончила Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова.

Обладая уникальным сопрано, её голос отличается гибкостью и чистотой, что позволяет ей исполнять сложные арии. Нетребко на протяжении десятилетий является одной из главных звезд оперной сцены, выступая в известных театрах мира.

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#свадьба
#певица
#шоу
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«Он в огне горел, 30 дней был в коме»: Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее
Анастасия Волочкова считает, что Керимов получил по заслугам, мучая ее
28 апреля 2025, 09:30

Анастасия Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

В прошлом Анастасия Волочкова состояла в отношениях с олигархом Сулейманом Керимовым. Чаще всего звезда с трепетом отзывается о бизнесмене. Однако порой Волочкова раскрывает и обратную сторону этого романа.
Артистка подчеркнула, что после его окончания Керимов ей жестоко мстил.

«Все люди, которые мне хотели сделать что-то плохое, или умирали, или горели в огне, или мытарствовали так, что, когда я видела это, говорила: "Господи, слава Богу, что я ничего плохого не пожелала". То же самое было и с Сулейманом. Он в огне горел, 30 дней был в коме, перенес пересадку кожи», — сообщила Волочкова в проекте «Семейные тайны» Кристины Задоры.

По мнению балерины, предприниматель хотел ей отомстить за то, что Анастасия была честна с ним и отказалась жить по его правилам.

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#анастасия волочкова
#любовь
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Свадьба в Барвихе: Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз
Певица Виктория Дайнеко вышла замуж во второй раз
28 апреля 2025, 09:05

Беркели Овезов и Виктория Дайнеко (Фото: Инстаграм* @victoriadaineko)

37-летняя Виктория Дайнеко стала женой геолога Беркели Овезова. В своем блоге певица показала кадры со свадьбы.
Регистрация брака Дайнеко и Овезова прошла в Барвихе. После этого молодожены вместе с гостями отправились на банкет.

Артистка познакомилась с геологом в феврале 2022 года. Пара вместе несколько лет. Овезов сделал Дайнеко предложение руки и сердца в середине марта этого года, в перерыве футбольного матча «Локомотив» — «Динамо». По словам исполнительницы, она ​не ожидала этого.

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*Запрещен в РФ
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#отношения
#любовь
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Психолог Самбурский назвал главную причину разрыва певицы Славы с гражданским мужем
Психолог Самбурский назвал причину разрыва певицы Славы с гражданским мужем
28 апреля 2025, 08:38

Певица Слава (Фото: Telegram @nastya_slavaa)

Весной этого года 44-летняя певица Слава объявила о разрыве с 72-летним предпринимателем Анатолием Данилицким. Психолог Станислав Самбурский в беседе с сайтом «Страсти» раскрыл истинную причину их разрыва.
«Слава никогда не скрывала, что он помог ей в карьере, был рядом в трудные моменты, баловал подарками, а она, в свою очередь, умело держала его интерес», — отметил эксперт.

По мнению психолога, у артистки есть амбивалентные чувства. С одной стороны, Слава стремилась быть рядом с любимым, с другой — испытывала сильную тревогу о потере себя.

Напомним, Слава состояла в отношениях с Анатолием Данилицким с начала 2000-х годов. В декабре 2022 года певица объявила о расставании с предпринимателем, но в 2023 году они воссоединились.

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