«Я пропускаю главное в жизни»: Анна Седокова больше не будет оправдываться перед подписчиками

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)
После смерти Яниса Тиммы его экс-супруге Анне Седоковой пришлось через многое пройти. До сих пор звезда сталкивается с нападками хейтеров.
По словам исполнительницы, прогулка с сыном заставила ее задуматься о приоритетах.
В этот момент Седокова осознала, что пропускает главное в своей жизни. Анна решила, что больше не будет оправдываться перед подписчиками.
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«Решила ответить на какой-то комментарий о моей жизни очередного пассивного агрессора. Сын подбегает и спрашивает, почему я не смотрю, как он забивает голы. Я говорю ему: "Секунду, сейчас отвечу и посмотрю". Сижу, пишу ответ, и опять пропускаю его гол», — написала певица в своем блоге.
В этот момент Седокова осознала, что пропускает главное в своей жизни. Анна решила, что больше не будет оправдываться перед подписчиками.
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Екатерина Коршунова