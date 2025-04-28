Вика Цыганова раскритиковала Анну Asti, выступающую в России только ради денег

Анна Asti (Фото: Telegram-канал @anna_asti)
Известная российская певица Вика Цыганова выразила недовольство в адрес коллеги Анны Asti (Анны Дзюбы), которая, по её мнению, не проявляет активной гражданской позиции. Об этом пишут «Страсти».
В своих соцсетях Цыганова отметила, что Asti долгое время не получала паспорт России и продолжала выступать в стране, несмотря на политическую ситуацию.
Цыганова также упомянула скандал, связанный с участием Asti в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, после которого концерты певицы начали отменять по всей России. Несмотря на это, весной 2025 года она вновь вернулась к концертной деятельности. Вика подчеркнула, что за три года Анна ни разу не высказалась в поддержку России и продолжает общаться с такими артистами, как Филипп Киркоров.
Певица добавила, что на Украине Asti воспринимают как предателя Родины, многие считают, что её возвращение в Россию связано исключительно с финансовыми интересами.
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Цыганова также упомянула скандал, связанный с участием Asti в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой, после которого концерты певицы начали отменять по всей России. Несмотря на это, весной 2025 года она вновь вернулась к концертной деятельности. Вика подчеркнула, что за три года Анна ни разу не высказалась в поддержку России и продолжает общаться с такими артистами, как Филипп Киркоров.
Певица добавила, что на Украине Asti воспринимают как предателя Родины, многие считают, что её возвращение в Россию связано исключительно с финансовыми интересами.
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Дарья Осипова