Люся Чеботина заявила, что женщина не обязана стоять у плиты
Люся Чеботина считает, что готовка — это не обязанность
Люся Чеботина поделилась своим взглядом на домашние обязанности и призналась, что не считает ежедневную готовку обязательной частью жизни современной женщины. Об этом сообщает «Леди Mail».
По мнению артистки, сегодня существует множество удобных сервисов доставки, которые позволяют экономить время и силы.
Певица отметила, что с большим уважением относится к людям, которые любят готовить для семьи каждый день. Однако сама она из-за плотного графика не может уделять этому достаточно времени и предпочитает более практичный подход к организации быта.
«Я не думаю, что это важно. Ведь придумано много доставок. Кому-то не нравится готовить или нет времени, тогда можно открыть приложение и выбрать, что душе угодно», — рассказала Люся Чеботина в интервью.Также артистка раскрыла свои гастрономические предпочтения. По словам Чеботиной, она старается прислушиваться к потребностям организма: иногда ей хочется овощей и мяса, а иногда — более простых и домашних блюд. Певица с улыбкой призналась, что вполне может захотеть скумбрию с картошкой и соленьями даже глубокой ночью.