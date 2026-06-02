Люся Чеботина заявила, что женщина не обязана стоять у плиты

02 июня 2026, 20:42

Люся Чеботина считает, что готовка — это не обязанность

Люся Чеботина поделилась своим взглядом на домашние обязанности и призналась, что не считает ежедневную готовку обязательной частью жизни современной женщины. Об этом сообщает «Леди Mail».





По мнению артистки, сегодня существует множество удобных сервисов доставки, которые позволяют экономить время и силы.



Певица отметила, что с большим уважением относится к людям, которые любят готовить для семьи каждый день. Однако сама она из-за плотного графика не может уделять этому достаточно времени и предпочитает более практичный подход к организации быта.





«Я не думаю, что это важно. Ведь придумано много доставок. Кому-то не нравится готовить или нет времени, тогда можно открыть приложение и выбрать, что душе угодно», — рассказала Люся Чеботина в интервью.