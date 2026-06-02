«Я хочу жить»: Лерчек вышла на связь после шестого курса химиотерапии
Блогер Лерчек прошла шестой курс химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, перенесла шестой курс химиотерапии. Информацией она поделилась в видео, которое опубликовал ее жених Луис Сквиччиарини в соцсетях.
Девушка пожаловалась, что у нее не очень много энергии и плохой аппетит. Тем не менее она не оставляет надежду на скорейшее улучшение состояния, пишет Москва 24. Через две недели Лерчек предстоит пройти седьмой курс химиотерапии. Всего их будет девять.
«Врачи сказали: можно уйти в ремиссию, если есть настрой победить. А он у меня есть — я хочу жить», — сказал Чекалина в видеообращении.
Ранее брат блогера Родион показал Леру и ее медицинскую карту, а также жестко ответил тем, кто сомневается в реальности диагноза девушки.
На днях Чекалина начала продавать свои дорогие сумки и вещи в несколько раз дешевле магазинных цен. Так, туфли Gucci, которые носила блогер, она оценила в семь тысяч рублей, а обувь от Versace — в 20 тысяч рублей. Самым дорогим товаром на распродаже оказались сумочки. Так, Louis Vuitton обошелся покупателям в 80 тысяч рублей.