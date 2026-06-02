«Я хочу жить»: Лерчек вышла на связь после шестого курса химиотерапии

02 июня 2026, 18:09

Блогер Лерчек прошла шестой курс химиотерапии

Валерия Чекалина (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, перенесла шестой курс химиотерапии. Информацией она поделилась в видео, которое опубликовал ее жених Луис Сквиччиарини в соцсетях.





Девушка пожаловалась, что у нее не очень много энергии и плохой аппетит. Тем не менее она не оставляет надежду на скорейшее улучшение состояния, пишет Москва 24. Через две недели Лерчек предстоит пройти седьмой курс химиотерапии. Всего их будет девять.





«Врачи сказали: можно уйти в ремиссию, если есть настрой победить. А он у меня есть — я хочу жить», — сказал Чекалина в видеообращении.