Представители Сергея Жукова прокомментировали информацию о налоговых долгах артиста

02 июня 2026, 20:14

В команде Сергея Жукова опровергли информацию о долгах перед налоговой

Сергей Жуков (Фото: Instagram* / @sezhukov)

После появления сообщений о якобы крупной задолженности Сергея Жукова перед ФНС представители музыканта выступили с официальным комментарием. Об этом сообщает издание «Абзац».





По словам PR-директора артиста Петра Шекшеева, никакой просроченной задолженности у лидера группы «Руки Вверх!» нет. Шекшеев пояснил, что речь идёт об обычном налоговом начислении, которое выставляется всем налогоплательщикам в установленном порядке. По его словам, подобные суммы не являются долгом до истечения срока оплаты и будут погашены в ближайшее время.





«Каждый месяц каждому человеку выставляют налог, за который нужно заплатить до конца месяца. Это не значит, что человек задолжал. Соответственно, Сергею Жукову выставлен счёт, который в ближайшие дни будет оплачен. Никаких арестов и ограничений нет», — подчеркнул представитель артиста.