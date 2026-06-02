Представители Сергея Жукова прокомментировали информацию о налоговых долгах артиста
После появления сообщений о якобы крупной задолженности Сергея Жукова перед ФНС представители музыканта выступили с официальным комментарием. Об этом сообщает издание «Абзац».
По словам PR-директора артиста Петра Шекшеева, никакой просроченной задолженности у лидера группы «Руки Вверх!» нет. Шекшеев пояснил, что речь идёт об обычном налоговом начислении, которое выставляется всем налогоплательщикам в установленном порядке. По его словам, подобные суммы не являются долгом до истечения срока оплаты и будут погашены в ближайшее время.
«Каждый месяц каждому человеку выставляют налог, за который нужно заплатить до конца месяца. Это не значит, что человек задолжал. Соответственно, Сергею Жукову выставлен счёт, который в ближайшие дни будет оплачен. Никаких арестов и ограничений нет», — подчеркнул представитель артиста.Ранее в СМИ появилась информация о том, что Сергей Жуков якобы задолжал налоговой более полумиллиона рублей и даже столкнулся с ограничениями на выезд за границу. В команде певца эти сообщения назвали недостоверными и заверили, что музыкант остаётся добросовестным налогоплательщиком.