Мадонна ответила, кто был лучшим любовником в ее жизни

31 мая 2026, 21:18

Джон Кеннеди‑младший был лучшим любовником Мадонны

Мадонна Луиза Чикконе (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В новом интервью Мадонна сделала неожиданное признание, назвав Джона Кеннеди-младшего лучшим партнером в своей жизни. При этом певица уточнила, что сравнивает его только с теми, кто уже ушел из жизни. Фрагмент беседы исполнительницы с дизайнером Раулем Лопесом публикует Page Six.





Короткий роман между Мадонной и сыном 35-го президента США произошел в конце 1980-х. По словам близкого друга Кеннеди, их знакомство случилось в период, когда он встречался с актрисой Кристиной Хааг, а сама Мадонна была замужем за Шоном Пенном. На прямой вопрос «Кто был лучшим?» артистка, прикрыв рот рукой, прошептала: «Джон Кеннеди-младший».



Источник утверждает, что инициатива исходила от певицы. Ее популярность тогда была на пике, что льстило Кеннеди.



Отношения строились на физическом притяжении и не предполагали серьезных планов. При этом Джон Кеннеди-младший восхищался фигурой звезды и называл ее тело одним из самых красивых, что он когда-либо видел.



