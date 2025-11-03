Мадонна обручилась с молодым возлюбленным Акимом Моррисом

03 ноября 2025, 16:59

Поп-дива Мадонна готовится к свадьбе с Акимом Моррисом

Мадонна и Аким Моррис (Фото: Instagram* / @madonna)

Мадонна официально обручилась с 29-летним Акимом Моррисом, с которым встречается уже около трёх лет. Об этом сообщает RadarOnline.