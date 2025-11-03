Мадонна обручилась с молодым возлюбленным Акимом Моррисом
Мадонна официально обручилась с 29-летним Акимом Моррисом, с которым встречается уже около трёх лет. Об этом сообщает RadarOnline.
Пара пока не определилась с точной датой свадьбы, но активно выбирает место для торжества. Среди рассматриваемых вариантов — Италия, Португалия и роскошное поместье в Ист-Хэмптоне.
Ранее инсайдеры поделились, что роман с молодым партнёром заметно оживил звезду. Певица, как утверждают знакомые, действительно восхищается Акимом и ценит его мнение — особенно в вопросах организации досуга, путешествий и мероприятий.
