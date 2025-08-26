67-летняя Мадонна проводит отпуск с молодым бойфрендом в эффектном наряде
Несмотря на то что по британским законам 67-летняя Мадонна официально считается пенсионеркой, звезда явно не собирается замедлять темп жизни. Сейчас певица проводит отпуск в Италии в компании близких: пятерых из своих шестерых детей и 29-летнего Акима Морриса — бывшего футболиста и её нынешнего возлюбленного.
Их отношения, завязавшиеся в прошлом году, по словам окружения артистки, развиваются гармонично.
Мадонна активно делится моментами отпуска в социальных сетях, публикуя фотографии, где демонстрирует свой фирменный дерзкий стиль. Недавно она разместила снимки, сделанные в Сиене, на которых позирует в откровенном наряде с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах.
По словам инсайдеров, роман с молодым партнёром заметно оживил звезду. Певица, как утверждают знакомые, действительно восхищается Акимом и ценит его мнение — особенно в вопросах организации досуга, путешествий и мероприятий.
Читайте также: