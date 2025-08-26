Достижения.рф

67-летняя Мадонна проводит отпуск с молодым бойфрендом в эффектном наряде

Мадонна отдыхает в Италии с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом
Аким Моррис и Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

Несмотря на то что по британским законам 67-летняя Мадонна официально считается пенсионеркой, звезда явно не собирается замедлять темп жизни. Сейчас певица проводит отпуск в Италии в компании близких: пятерых из своих шестерых детей и 29-летнего Акима Морриса — бывшего футболиста и её нынешнего возлюбленного.



Их отношения, завязавшиеся в прошлом году, по словам окружения артистки, развиваются гармонично.

Мадонна активно делится моментами отпуска в социальных сетях, публикуя фотографии, где демонстрирует свой фирменный дерзкий стиль. Недавно она разместила снимки, сделанные в Сиене, на которых позирует в откровенном наряде с глубоким декольте и высокими разрезами на бедрах.

По словам инсайдеров, роман с молодым партнёром заметно оживил звезду. Певица, как утверждают знакомые, действительно восхищается Акимом и ценит его мнение — особенно в вопросах организации досуга, путешествий и мероприятий.

Читайте также:

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0