67-летняя Мадонна проводит отпуск с молодым бойфрендом в эффектном наряде

26 августа 2025, 14:52

Мадонна отдыхает в Италии с 29-летним экс-футболистом Акимом Моррисом

Аким Моррис и Мадонна (Фото: Instagram* / @madonna)

Несмотря на то что по британским законам 67-летняя Мадонна официально считается пенсионеркой, звезда явно не собирается замедлять темп жизни. Сейчас певица проводит отпуск в Италии в компании близких: пятерых из своих шестерых детей и 29-летнего Акима Морриса — бывшего футболиста и её нынешнего возлюбленного.