Максим Галкин* высмеял Джо Байдена

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Максим Галкин* в своем Instagram** высмеял заявление Джо Байдена, в котором американский лидер призывал Израиль не атаковать Хайфу, расположенную на его территории.
В опубликованном видео Галкин* иронично отреагировал на слова американского лидера, который таким образом выразил свою заботу о Хайфе.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высмеяла заявление Байдена, отметив, что оно было бы смешным, если бы американский президент не вмешивался в конфликты по всему миру, направляя миллиарды долларов и огромные объемы вооружений на войны.
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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
** корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
«Что-то я за Хайфу переживаю», — заявил шоумен.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова также высмеяла заявление Байдена, отметив, что оно было бы смешным, если бы американский президент не вмешивался в конфликты по всему миру, направляя миллиарды долларов и огромные объемы вооружений на войны.
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* Внесен Минюстом в реестр иноагентов
** корпорации Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории России
Артем Кузьмин