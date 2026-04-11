«Переосмыслила свою жизнь»: Нигай прокомментировала состояние Лерчек

11 апреля 2026, 20:05

Карина Нигай высказалась о болезни Лерчек после громкого конфликта

Блогер Карина Нигай прокомментировала состояние Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, с которой ранее у неё был публичный конфликт. Об этом сообщает POPCAKE.





Несмотря на прошлые резкие высказывания, Нигай решила выразить поддержку коллеге.



Ранее Карина критиковала Лерчек за личную жизнь и даже позволяла себе довольно жёсткие формулировки. Однако, узнав о серьёзной болезни блогерши, она смягчила тон и отметила, что в такой ситуации главное — здоровье.





«Будем надеяться, что она переосмыслила свою жизнь. Главное, чтобы она была здорова», — заявила Нигай.