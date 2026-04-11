«Переосмыслила свою жизнь»: Нигай прокомментировала состояние Лерчек
Блогер Карина Нигай прокомментировала состояние Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек, с которой ранее у неё был публичный конфликт. Об этом сообщает POPCAKE.
Несмотря на прошлые резкие высказывания, Нигай решила выразить поддержку коллеге.
Ранее Карина критиковала Лерчек за личную жизнь и даже позволяла себе довольно жёсткие формулировки. Однако, узнав о серьёзной болезни блогерши, она смягчила тон и отметила, что в такой ситуации главное — здоровье.
«Будем надеяться, что она переосмыслила свою жизнь. Главное, чтобы она была здорова», — заявила Нигай.При этом на вопрос о том, изменилось ли её отношение к Лерчек, блогер ответила сдержанно, дав понять, что полностью пересматривать свою позицию не намерена.
Тем не менее сейчас в центре внимания остаётся состояние Валерии и её борьба с болезнью, а не прежние разногласия между блогерами.