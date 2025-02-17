«Малыш начал терять пульс»: Кристине Черкасовой едва не сделали экстренное кесарево во время вторых тяжёлых родов

Андрей и Кристина Черкасовы (фото: Telegram @cherkasovchannel)
Звезда «Дома-2» Кристина Черкасова родила второго ребёнка в прошлый понедельник. Она призналась, что роды проходили очень тяжело.
34-летняя модель постепенно приходит в себя после родов. Её второй сын оказался настоящим крепышом – его вес составил 4,2 килограмма, хотя изначально УЗИ показывало – 3,9 килограмма.
Из-за осложнений в родильной палате собралась большая команда специалистов. Каждый врач помогал Кристине перенести роды как можно безболезненней.
Черкасова призналась, что до сих пор не определилась с именем малыша. Ей и её супругу, тоже экс-участнику «Дома-2» Андрею Черкасову, дали сутки, чтобы определиться с именем. Получить свидетельство о рождении они смогут прямо в роддоме.
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Из-за осложнений в родильной палате собралась большая команда специалистов. Каждый врач помогал Кристине перенести роды как можно безболезненней.
«В потугах я провела очень много времени, потому что большой малыш. Его головка никак не выходила, на момент он даже начал терять пульс. Мне дали кислородную маску. Ирина Валерьевна, мой доктор, сказала: «Дыши. Ты должна так хорошо дышать, чтобы у него выровнялся пульс. Все зависит от тебя». Потому что я постоянно на грани экстренного кесарево», – поделилась в личном блоге Черкасова.Также участница реалити-шоу рассказала, что акушеру пришлось сделать ей эпизиотомию – небольшой разрез. Тогда головка малыша прошла, но не выходили плечики. «Все были в шоке», – отметила Кристина. Но в итоге врачам удалось сделать всё правильно и малыш появился на свет целым и невредимым. Сейчас с мамой и её сыном всё в порядке.
Черкасова призналась, что до сих пор не определилась с именем малыша. Ей и её супругу, тоже экс-участнику «Дома-2» Андрею Черкасову, дали сутки, чтобы определиться с именем. Получить свидетельство о рождении они смогут прямо в роддоме.
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Анастасия Чинкова