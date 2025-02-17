«Иногда он подбирается совсем близко»: беременная Ида Галич рассказала о самочувствии в поездке в Антарктиду

Ида Галич (фото: Telegram @GALICH_onok)
Ида Галич на внушительном сроке отправилась в путешествие в Антарктиду. Чтобы подписчицы сильно не переживали за неё, а многие действительно пришли в ужас от такой идеи, блогер подробно отчитывается о своём самочувствии.
«Мы преодолели пролив Дрейка. Всё отлично. За эти два дня, пока мы добирались до Антарктиды, я даже прошла более 22 тысяч шагов. На дорожке, конечно. Сходила на массаж и попробовала с десяток вкуснейших блюд. Аппетит у меня отменный. К сожалению. Я расту, уже чётко чувствую маленького человека. Иногда он подбирается совсем близко, и я чувствую руками, с какой стороны находится малыш», – написала Галич в своём Telegram-канале.
Телеведущая дала понять, что чувствует себя прекрасно, её ничто не беспокоит и она невероятно счастлива. Она поделилась, что из её каюты видно морских котиков, которые лежат на льдинках, а вокруг – огромные айсберги.
Галич подчеркнула, что она невероятно счастлива в этом путешествии и поблагодарила поклонников за то, что интересуются её состоянием здоровья.
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Анастасия Чинкова