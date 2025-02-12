Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы стали родителями во второй раз

Андрей и Кристина Черкасовы с новорожденным сыном (Фото: Telegram @cherkasovchannel)
Звезды «Дома-2» Андрей и Кристина Черкасовы сообщили, что стали второй раз родителями. Их сын родился 10 февраля, но о пополнении пара сообщила только сегодня.
«Здравствуй, сынок! 10.02.2025 — красивую дату выбрал наш малыш-крепыш. 55 см и 4,200 кг нашего счастья! Чувствую себя героиней, родить такого богатыря было непросто, но мы справились!», — написала Кристина в соцсети.
Позже она вышла на связь с подписчиками по видео и призналась, что была поражена параметрами своего сына. Черкасова призналась, что роды были тяжелыми и ей потребовалось два дня, чтобы прийти в себя. Именно поэтому о рождении второго сына Черкасовы сообщили через два дня.
«Кристюша моя — героиня, родить такого богатыря было непросто, но мы справились!» — написал Андрей в Telegram-канале и поделился снимками с женой и новорожденным сыном.
Андрей и Кристина Черкасовы с новорожденным сыном (Фото: Telegram @cherkasovchannel)
Напомним, у пары также подрастает сын Святослав, который родился в 2020 году.
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