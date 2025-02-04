Мари Краймбрери и Дава впервые станут родителями

Мари Краймбрери (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Давид Манукян (Дава) и Мари Краймбрери подтвердили в соцсетях новость о том, что ждут ребенка.
В личном блоге Давид опубликовал милое видео с Мари, в котором можно увидеть ее округлившиеся формы. Стоит отметить, что влюбленные долгое время не раскрывали свои отношения.
32-летняя Краймбрери не любит рассказывать о личной жизни, поскольку для нее в приоритете творчество.
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32-летняя Краймбрери не любит рассказывать о личной жизни, поскольку для нее в приоритете творчество.
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Екатерина Коршунова