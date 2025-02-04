Анна Семенович раскрыла, кто оплатил ей путешествие на Мальдивы

Анна Семенович (Фото: соцсети)
Последние несколько недель Анна Семенович и ее избранник Денис провели на Мальдивах. По публикациям в соцсетях звезды видно, что влюбленные отдыхали на широкую ногу и отпуск обошелся им в приличную сумму.
Выяснилось, что Семенович не потратила на отдых ни копейки: в ответ на вопрос подписчика певица пояснила, что «отдых и многое другое» оплачивает ее возлюбленный. Стоит отметить, что интерес аудитории к финансовому положению Дениса возник после его скандала с экс-супругой.
Женщина заявляла, что предприниматель обманывает звезду — мужчина якобы в долгах и его финансовое положение является затруднительным. В ответ на критику Семенович сообщила, что Денис зарабатывает достойно.
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Женщина заявляла, что предприниматель обманывает звезду — мужчина якобы в долгах и его финансовое положение является затруднительным. В ответ на критику Семенович сообщила, что Денис зарабатывает достойно.
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Екатерина Коршунова