«Блондинка с рельефными мышцами»: дочка известной актрисы Анна Шукшина вновь сменила имидж

Анна Шукшина снова блондинка! После долгих лет экспериментов с темными и русыми оттенками дочь известной актрисы Марии Шукшиной вернулась к светлому цвету волос, что вызвало бурный отклик у её подписчиков. Теперь физическая трансформация Анны, которая продолжает активно работать над своим телом и ходить в спортзал, — не единственная тема для обсуждений.