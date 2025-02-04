«Блондинка с рельефными мышцами»: дочка известной актрисы Анна Шукшина вновь сменила имидж

Анна Шукшина (Фото: соцсети)
Анна Шукшина снова блондинка! После долгих лет экспериментов с темными и русыми оттенками дочь известной актрисы Марии Шукшиной вернулась к светлому цвету волос, что вызвало бурный отклик у её подписчиков. Теперь физическая трансформация Анны, которая продолжает активно работать над своим телом и ходить в спортзал, — не единственная тема для обсуждений.
Дело в том, что 35-летняя Анна давно превратила спортзал в свой второй дом. Её путь к идеальному телу начался несколько лет назад, и теперь она не только сама добилась впечатляющих результатов, но и помогает другим как фитнес-тренер. В 2022 году Анна признавалась, что ещё не достигла своего идеала, но шла к нему упорно. Сегодня она уверена: её отражение в зеркале — повод для гордости.
Однако не все разделяют её восторг. Некоторые подписчики считают, что Анна «перекачалась» и потеряла женственность. Но девушка не обращает внимания на критику: она наслаждается своим образом и регулярно делится фото в соцсетях.
И всё же недавнее возвращение к блонду стало настоящей сенсацией.
Но Анна остаётся верна себе. Вчера она выложила в личный Instagram* фотографию с подпиской «без фильтра», полностью довольная собой.
Новый цвет волос стал приятным обновлением её образа, но внутренняя уверенность — это то, что действительно делает её счастливой.
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«Молодец! Такая фигура — это огромный труд, дисциплина и сила воли! Уважение и восхищение Вам!», — порадовалась одна из подписчиц.
Анна Шукшина (Фото: соцсети)
Однако не все разделяют её восторг. Некоторые подписчики считают, что Анна «перекачалась» и потеряла женственность. Но девушка не обращает внимания на критику: она наслаждается своим образом и регулярно делится фото в соцсетях.
Анна Шукшина (Фото: соцсети)
И всё же недавнее возвращение к блонду стало настоящей сенсацией.
«Блондинка, офигенно! В блонд лучше стало!» — пишут одни.Другие, конечно, не упустили случая высказаться о её фигуре: «Анечка, больше не качайся! Уже и так достигла апогея!»
Но Анна остаётся верна себе. Вчера она выложила в личный Instagram* фотографию с подпиской «без фильтра», полностью довольная собой.
Анна Шукшина (Фото: соцсети)
Новый цвет волос стал приятным обновлением её образа, но внутренняя уверенность — это то, что действительно делает её счастливой.
Читайте также:
«Аппарат МРТ его попросту выплевывал»: Надя Джабраилова высмеяла рак Кушанашвили, а сама тут же получила титул «главной разведенки страны»
Год назад пытались продать, а теперь затеяли стройку века: Оксана Самойлова и Джиган перестраивают особняк за 200 миллионов
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Мария Моисеева