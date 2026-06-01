Мария Погребняк раскрыла три принципа воспитания четверых сыновей

01 июня 2026, 13:34

Мария Погребняк (Фото: Telegram @Mariapogas)

Блогер Мария Погребняк, которая воспитывает четверых сыновей, в День защиты детей заявила, что быть многодетной мамой сейчас — это огромная ответственность. По словам знаменитости, материнство учит гибкости, терпению и умению расставлять приоритеты.





В беседе с «Газетой.Ru» Погребняк отметила, что для счастья многодетных семей в России нужна не только материальная поддержка, но и доступность качественного образования, спорта и медицины. Кроме того, блогер рассказала о трёх главных принципах воспитания: любовь, уважение и доверие.

«Очень важно воспитывать не только успешных, но и добрых, порядочных людей, которые умеют уважать других и брать ответственность за свои поступки. Я убеждена, что дети во многом учатся на примере родителей, поэтому стараюсь показывать своим сыновьям, что такое трудолюбие, честность, забота о близких и умение не сдаваться перед трудностями, не бросать начатое на полпути», — заявила Мария.