«Невиновен»: Бывший муж блогера Лерчек требует от суда отмены приговора и оправдания
Бывший муж блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), Артём Чекалин, просит суд отменить приговор и вынести оправдательное решение. Об этом ходатайстве в беседе с журналистами заявил адвокат Валерии — Константин Третьяков.
В апреле суд отправил Чекалина в колонию общего режима на семь лет по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ с использованием поддельных документов. Защита блогера подала жалобы на приговор.
До решения суда экс-супруг Лерчек записал несколько видеообращений, в которых заявил о своей невиновности. При этом защитник сообщал, что осужденный не имеет претензий к условиям содержания в СИЗО «Бутырка». По словам Третьякова, в изоляторе Чекалин читает книги.
Отмечается, что бывшая супруга Артёма накануне устроила распродажу своего люксового гардероба. Однако одна из посетительниц заявила, что личные вещи Лерчек выглядят потрёпанными и старыми.
