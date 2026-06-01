«Не удержал»: Полина Гагарина объяснила развод с Исхаковым своей стройной фигурой
Гагарина высмеяла пост бывшего мужа о худых женщинах и напомнила о разводе
39-летняя Полина Гагарина публично обратилась к бывшему супругу Дмитрию Исхакову. В личном блоге она в шутливой форме ответила на его пост о худых женщинах.
Дмитрий опубликовал в соцсетях забавное видео. Героями короткого ролика стали худой мужчина и полная дама, которая спасла его во время штормового ветра.
«Почему не надо встречаться с худой женщиной», — пояснил звёздный фотограф.Полина отреагировала на пост. Исполнительница хита «Драмы больше нет» с иронией заявила, что ушла от Исхакова из-за своей стройной фигуры.
«Вот ты меня и не удержал! Меня унесло ветром», — написала Гагарина.Многим поклонникам наставницы шоу «Голос» понравилась её шутка, они сделали ей комплименты. После этого Дмитрий заявил, что надеется вернуть бывшую жену. Напомним, что фотограф и певица состояли в браке семь лет и развелись в 2021-м. Полина призналась, что их брак разрушила пандемия коронавируса.