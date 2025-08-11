Лариса Гузеева выразила тревогу после смерти Юрия Бутусова
Гузеева поделилась чувствами накануне смерти режиссёра Бутусова
Лариса Гузеева, ведущая шоу «Давай поженимся!», этим летом отдыхает в Болгарии, где у неё есть апартаменты в элитном комплексе на берегу моря в Равде.
Обычно она радует подписчиков позитивными постами, но перед новостью о гибели режиссёра Юрия Бутусова опубликовала тревожное видео.
На записи медленно поднимается огромная красная Луна над морем. Гузеева приближала изображение, чтобы показать её зрителям.
«Всем здравствуйте. Не могу объяснить, что меня в такую тоску сегодня вогнало. Без причины. Посмотрите, какая Луна тревожная, какая-то красная. Огромная. В общем, мама дорогая. Меня прямо выколбасывает всю. Как-то неприятно. А может, и не из-за Луны», — призналась ведущая.Позже она снова вышла на связь и написала: «Друзья, живём! Любим!» — ещё не зная, что её предчувствия окажутся пророческими.
Трагедия произошла в тот же день — режиссёр Юрий Бутусов погиб на болгарском побережье неподалёку от Созополя.