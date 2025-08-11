Лариса Гузеева выразила тревогу после смерти Юрия Бутусова

11 августа 2025, 14:49

Гузеева поделилась чувствами накануне смерти режиссёра Бутусова

Лариса Гузеева (Фото: Telegram / @larisaguzeevaof)

Лариса Гузеева, ведущая шоу «Давай поженимся!», этим летом отдыхает в Болгарии, где у неё есть апартаменты в элитном комплексе на берегу моря в Равде.





Обычно она радует подписчиков позитивными постами, но перед новостью о гибели режиссёра Юрия Бутусова опубликовала тревожное видео.



На записи медленно поднимается огромная красная Луна над морем. Гузеева приближала изображение, чтобы показать её зрителям.





«Всем здравствуйте. Не могу объяснить, что меня в такую тоску сегодня вогнало. Без причины. Посмотрите, какая Луна тревожная, какая-то красная. Огромная. В общем, мама дорогая. Меня прямо выколбасывает всю. Как-то неприятно. А может, и не из-за Луны», — призналась ведущая.