Марк Эйдельштейн (Фото: ВКонтакте @m.eydel)
Актер Марк Эйдельштейн заключил контракт с американским агентством WME. Об этом информирует Deadline.
Отмечается, что данное агентство заключало договоры с такими звездами, как Анджелина Джоли, Кристофер Нолан, Роберт Дауни-младший, Киран Калкин, Бен Стиллер, Джереми Аллен Уайт. Примечательно, что российский актер подписал контракт на представительство во всех сферах.
Напомним, Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», который выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях.
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Напомним, Марк Эйдельштейн сыграл в фильме Шона Бейкера «Анора», который выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях.
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Екатерина Коршунова