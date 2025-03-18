«Тупо благодать»: Марк Эйдельштейн встретился с учениками родной гимназии

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)
Актёр Марк Эйдельштейн, сыгравший главную роль в оскароносном фильме «Анора», провёл встречу с учениками родной гимназии в Нижнем Новгороде.
Во время беседы со школьниками артист рассказал о том, как важно изучать иностранные языки. Он отметил, что именно хорошее знание английского языка придало ему уверенности в Голливуде.
Гимназисты задали артисту множество вопросов, в том числе о том, какие ощущения он испытал на церемонии вручения «Оскара».
Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера выиграл пять премий «Оскар» при номинации в шести категориях – за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. В результате картина побила рекорд премии.
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*запрещён в РФ
Гимназисты задали артисту множество вопросов, в том числе о том, какие ощущения он испытал на церемонии вручения «Оскара».
«Благодать, тупо благодать», – ответил Эйдельштейн.Марк пришёл в родную гимназию не с пустыми руками. Актёр принёс два подарочных пакета и ананас.
Напомним, что фильм «Анора» режиссёра Шона Бейкера выиграл пять премий «Оскар» при номинации в шести категориях – за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. В результате картина побила рекорд премии.
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*запрещён в РФ
Анастасия Чинкова