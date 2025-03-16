«Сдавайте сессию вовремя»: звезда «Аноры» ответил на слухи о розыске военкоматом

Марк Эйдельштейн (фото: Instagram* @mark.eydel)
Марк Эйдельштейн сообщил, что у него появились проблемы с военкоматом из-за несданной сессии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам актера, нижегородский военкомат разыскивает его из-за несданной сессии. Уточняется, что Марк не успел сдать все необходимые документы, которые подтверждают его студенческий статус.
Эйдельштейн успокоил своих фанатов. Он уже находится в родном городе, чтобы решить все вопросы. Также Марк призвал студентов готовиться к сессии и вовремя ее сдавать, чтобы не возникало подобных ситуаций.
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*Запрещен в РФ
Эйдельштейн успокоил своих фанатов. Он уже находится в родном городе, чтобы решить все вопросы. Также Марк призвал студентов готовиться к сессии и вовремя ее сдавать, чтобы не возникало подобных ситуаций.
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова