Mash: Вымогателей денег за интимные фото Вали Карнавал задержали в Москве

04 июля 2025, 12:16

Валя Карнавал (Фото: Instagram*/karna.val)

Вымогателей денег за интимные фотографии блогера Вали Карнавал задержали в столице, пишет Telegram-канал Mash. Обозреватели уточняют, что злоумышленники скрытно делали снимки голой сетевой знаменитости в раздевалке одного из фитнес-клубов, а затем хотели получить выкуп за непубликацию.