Mash: Вымогателей денег за интимные фото Вали Карнавал задержали в Москве
Вымогателей денег за интимные фотографии блогера Вали Карнавал задержали в столице, пишет Telegram-канал Mash. Обозреватели уточняют, что злоумышленники скрытно делали снимки голой сетевой знаменитости в раздевалке одного из фитнес-клубов, а затем хотели получить выкуп за непубликацию.
По информации журналистов, весной поклонницы увидели Валю в одном из фитнес-клубов, усыпив бдительность звезды комплиментами, а позже скрытно сфотографировали, когда та переодевалась.
После этого одна из злоумышленниц передала снимки своему молодому человеку, который создал фейковый аккаунт в Telegram и хотел продать фото. Возбуждены дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографии.
*Запрещен в РФ
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