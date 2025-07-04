Mash: Вымогателей денег за интимные фото Вали Карнавал задержали в Москве

Валя Карнавал (Фото: Instagram*/karna.val)

Вымогателей денег за интимные фотографии блогера Вали Карнавал задержали в столице, пишет Telegram-канал Mash. Обозреватели уточняют, что злоумышленники скрытно делали снимки голой сетевой знаменитости в раздевалке одного из фитнес-клубов, а затем хотели получить выкуп за непубликацию.



По информации журналистов, весной поклонницы увидели Валю в одном из фитнес-клубов, усыпив бдительность звезды комплиментами, а позже скрытно сфотографировали, когда та переодевалась.

После этого одна из злоумышленниц передала снимки своему молодому человеку, который создал фейковый аккаунт в Telegram и хотел продать фото. Возбуждены дела по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и незаконном изготовлении и обороте порнографии.

*Запрещен в РФ

Никита Кротов

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