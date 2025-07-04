«Человек себя теряет»: Прохор Шаляпин высказался о состоянии Филиппа Киркорова
Шаляпин пожелал здоровья Киркорову, который получил ожог руки на концерте
Прохор Шаляпин высказался о состоянии Филиппа Киркорова, который пару месяцев назад пострадал на концерте. Певец пожелал своему коллеге скорейшего выздоровления.
По словам Шаляпина, с Киркоровым у него сложились не самые хорошие отношения, но в такой ситуации он не злорадствует, а искренне ему сочувствует.
«Киркоров сделал пластику и лица, и тела — его личное право. Не берусь судить, тем более публично… Здоровья ему. <…> Мне очень жалко, когда вижу, что человек себя теряет, плохо ему, все это обсуждают. Я не злорадствую», — отметил исполнитель в интервью NEWS.ru.Он также подчеркнул, что артистическая профессия требует больших моральных и физических сил, поэтому желает всем своим коллегам отличного самочувствия.
«Мне хочется, чтобы артисты, даже которые не любят меня, как Филипп, все-таки были здоровы и улыбались. И имели бы розовые щечки…», — заключил Шаляпин.Напомним, 25 апреля во время выступления в Петербурге на Киркорове загорелся костюм из-за попавших искр от пиротехники. Несмотря на боль, поп-король продолжил концерт. Некоторые артисты предположили, что всему виной пластические операции.