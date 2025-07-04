«Человек себя теряет»: Прохор Шаляпин высказался о состоянии Филиппа Киркорова

04 июля 2025, 12:06

Шаляпин пожелал здоровья Киркорову, который получил ожог руки на концерте

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Прохор Шаляпин высказался о состоянии Филиппа Киркорова, который пару месяцев назад пострадал на концерте. Певец пожелал своему коллеге скорейшего выздоровления.





По словам Шаляпина, с Киркоровым у него сложились не самые хорошие отношения, но в такой ситуации он не злорадствует, а искренне ему сочувствует.

«Киркоров сделал пластику и лица, и тела — его личное право. Не берусь судить, тем более публично… Здоровья ему. <…> Мне очень жалко, когда вижу, что человек себя теряет, плохо ему, все это обсуждают. Я не злорадствую», — отметил исполнитель в интервью NEWS.ru.

«Мне хочется, чтобы артисты, даже которые не любят меня, как Филипп, все-таки были здоровы и улыбались. И имели бы розовые щечки…», — заключил Шаляпин.