Адвокат семьи Тиммы будет настаивать на возбуждении дела против Анны Седоковой

04 июля 2025, 12:00

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

На возбуждении уголовного дела против певицы Анны Седоковой по статье о доведении до самоубийства будет настаивать защита семьи Яниса Тиммы. Об этом в соцсетях написала адвокат Маргарита Гаврилова.





По ее словам, такой позиции придерживается семья почившего баскетболиста и приближенные к ситуации люди.



