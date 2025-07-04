Адвокат семьи Тиммы будет настаивать на возбуждении дела против Анны Седоковой

Анна Седокова (Фото: Instagram*/annasedokova)

На возбуждении уголовного дела против певицы Анны Седоковой по статье о доведении до самоубийства будет настаивать защита семьи Яниса Тиммы. Об этом в соцсетях написала адвокат Маргарита Гаврилова.



По ее словам, такой позиции придерживается семья почившего баскетболиста и приближенные к ситуации люди.

«…Нами принято решение, согласованное с семьей Яниса Тиммы, о том, что мы будем инициировать возбуждение уголовного дела в отношении Анны Владимировны Седоковой по статье о доведении до самоубийства», — сказано в публикации.


Гаврилова добавила, что Седокова «пытается демонстрировать полное отсутствие озабоченности». Адвокат считает, что исполнительница показывает неправильный пример народу. Сама Седокова пока никак не прокомментировала обвинения в свою сторону.

*Запрещен в РФ
Никита Кротов

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