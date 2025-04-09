Мать Дмитрия Тарасова, высмеянного на Первом канале, странно поддержала его

Дмитрий Тарасов (Фото: Telegram @tarasovdima23)
Мать футболиста Дмитрия Тарасова поддержала сына после того, как его высмеяли на Первом канале в раках программы «Пусть говорят».
Напомним, Тарасов принял участие в шоу «Пусть говорят», посвящённом рекорду хоккеиста Александра Овечкина. Ведущий Дмитрий Борисов спросил Дмитрия, не обидно ли тому за то, что Овечкин очень успешен на своем поприще в отличие от него.
Тарасов же отметил, что на его счету немало своих достижений, и поздравил российского хоккеиста с поставленным рекордом.
После выхода программы в странной манере поддержала его мама Ольга.
К посту она прикрепила кадр с сыном из шоу «Пусть говорят».
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Тарасов же отметил, что на его счету немало своих достижений, и поздравил российского хоккеиста с поставленным рекордом.
После выхода программы в странной манере поддержала его мама Ольга.
«Смотрела шоу с Дмитрием. Никто так не украшает женщину, как идущий рядом красавец сынок! Люблю!» — написала Ольга Тарасова в соцсети.
К посту она прикрепила кадр с сыном из шоу «Пусть говорят».
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Элина Позднякова