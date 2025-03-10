«Вы несчастлива?»: Костенко накинулась на многодетную мать из-за предположения о беременности

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов с детьми (Фото: Telegram @kostenko1994)
Футболист Дмитрий Тарасов вместе с супругой Анастасией Костенко и четырьмя детьми отдыхает на Мальдивах. Пара делится с подписчиками фотографиями из путешествия. Одна женщина, заметив округлившийся животик модели, предположила, что та опять беременна, чем сильно разозлила жену Тарасова.
Костенко уже не в первый раз подозревают в пятой беременности, однако саму девушку такие предположения злят и считает, что ей специально пишут подобные комментарии, чтобы намекнуть на неидеальную фигуру.
Так, жена Тарасова бурно отреагировала на комментарий одной женщины, матери четырех детей, которая предположила, что та снова беременна.
Она призвала недоброжелателей любить себя вне зависимости от всех внешних факторов, пожелала гармонии и спокойствия. При этом Костенко уверена, что ей просто завидуют.
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Так, жена Тарасова бурно отреагировала на комментарий одной женщины, матери четырех детей, которая предположила, что та снова беременна.
«Просто интересно, вы не подписаны, но постоянно пишите странные вещи. Вы несчастлива? Или как? То живот не плоский, теперь беременность приписываете (что весьма нетактично, некрасиво, и мне все предельно ясно, что вы любите искать где-то себя)», — эмоционально отреагировала Костенко.
Она призвала недоброжелателей любить себя вне зависимости от всех внешних факторов, пожелала гармонии и спокойствия. При этом Костенко уверена, что ей просто завидуют.
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Элина Позднякова