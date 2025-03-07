Мальдивы зовут: Тарасов и Костенко с четырьмя детьми отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки и выкладывают видео

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)
Спортсмен Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с четырьмя детьми снова отправились на Мальдивы и остановились на любимой вилле. Пара сняла милое семейное видео на берегу океана, которым поделилась в соцсетях.
Недавно Анастасия рассказывала, что улетела на острова с детьми, оставив мужа в России. Дмитрию пришлось задержаться в Казани из-за дел, но 5 марта он уже приехал к семье — счастливая семья выложила в личном блоге видео. Костенко ждала его с нетерпением, теперь они вместе наслаждаются солнцем и морем.
Вилла, где отдыхает семья, стоит около 170 тысяч рублей в сутки. Тарасов как-то признавался, что большую часть поездки они получают по бартеру, платя только за перелет. Анастасия обожает Мальдивы и называет их своим местом силы.
Костенко и Тарасов часто берут в такие поездки своих мам, чтобы те помогали с детьми. В Москве Анастасия управляется с ребятами сама, уверяя, что ей это дается легко. В феврале она сообщала фанатам в соцсетях, как готовится к юбилею дочки.
Раньше Настя искала няню, однако подобрать подходящую оказалось тяжело - то ли у Костенко требования «завышенные», то ли много «халтурщиц».
Дмитрий недавно пробовал себя в медийной лиге, но без успеха. За три года это начинание принесло скорее убытки, чем выгоду. В Казани Тарасов выступил моделью и ведущим, чтобы заработать. Анастасия не отстает от мужа — реклама в соцсетях приносит ей хороший доход.
Пара открыто заявляет о своей любви друг к другу и к детям, а хейтеров игнорирует. Кто бы не обвинял их в притворстве, Анастасия и Дмитрий уверяют — они действительно нашли свое счастье.
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«Все в сборе», — радостно подписала Анастасия, добавив «сердечек» в конце сообщения.В ролике родители и дети в одном стиле: все в голубых купальниках с похожим паттерном. На одном из кадров Настя нежно обнимает Дмитрия за шею.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)
Вилла, где отдыхает семья, стоит около 170 тысяч рублей в сутки. Тарасов как-то признавался, что большую часть поездки они получают по бартеру, платя только за перелет. Анастасия обожает Мальдивы и называет их своим местом силы.
Костенко и Тарасов часто берут в такие поездки своих мам, чтобы те помогали с детьми. В Москве Анастасия управляется с ребятами сама, уверяя, что ей это дается легко. В феврале она сообщала фанатам в соцсетях, как готовится к юбилею дочки.
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Раньше Настя искала няню, однако подобрать подходящую оказалось тяжело - то ли у Костенко требования «завышенные», то ли много «халтурщиц».
«Большинство идут в няни, чтобы просто заработать и при этом ничего не делать. (...) Наивно предполагать, что вопрос в цене», — говорила Анастасия, рассказывая, как тяжело найти достойную няню, которая честно работает.Любящие родители воспитывают четверых детей: Милану, Алексея, Еву и Ярослава. От первой жены у Дмитрия есть еще одна дочка, Ангелина.
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко с детьми (Фото: кадр видео Instagram* @kostenko.94)
Дмитрий недавно пробовал себя в медийной лиге, но без успеха. За три года это начинание принесло скорее убытки, чем выгоду. В Казани Тарасов выступил моделью и ведущим, чтобы заработать. Анастасия не отстает от мужа — реклама в соцсетях приносит ей хороший доход.
Пара открыто заявляет о своей любви друг к другу и к детям, а хейтеров игнорирует. Кто бы не обвинял их в притворстве, Анастасия и Дмитрий уверяют — они действительно нашли свое счастье.
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Мария Моисеева