Мальдивы зовут: Тарасов и Костенко с четырьмя детьми отдыхают на вилле за 170 тысяч в сутки и выкладывают видео

В 2013 году после аварии Алексей Воробьев перенес инсульт. Причиной, по словам артиста, стало не ДТП — оно только усугубило проблемы. Воробьев говорил, что у него были диагнозы, о которых он даже не подозревал, — открытое овальное окно в сердце и повышенная свертываемость крови, способствующая возникновению тромбов.