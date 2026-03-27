«Материнское тепло»: Волочкова рассказала о поддержке Пугачёвой в трудный период
Балерина Анастасия Волочкова поделилась откровениями о сложном периоде в своей жизни после операции в немецкой клинике. По её словам, именно Алла Пугачёва оказала ей наибольшую поддержку. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Волочкова рассказала, что во время реабилитации Примадонна регулярно выходила с ней на связь, интересовалась самочувствием и старалась морально поддержать. Балерина подчеркнула, что была тронута таким вниманием и заботой, назвав отношение Пугачёвой по-настоящему тёплым и почти материнским.
При этом артистка отметила, что от родных она не получила подобной поддержки — по её словам, никто из близких так и не поинтересовался её состоянием в этот непростой период.
