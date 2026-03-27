Участника A’Studio Садвакасова задержали за пьяное вождение в Москве
Участник группы A’Studio Тамерлан Садвакасов был задержан сотрудниками ГАИ в Москве по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
Инцидент произошёл рано утром на Волоколамском шоссе, где музыканта остановили за нарушение правил дорожного движения.
По данным источников, Садвакасов отказался проходить медицинское освидетельствование, после чего его доставили в отдел полиции и составили административный протокол.
Тамерлан является гитаристом и солистом коллектива, а также сыном покойного участника группы Баглана Садвакасова. Сейчас обстоятельства произошедшего уточняются.
