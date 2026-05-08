«Мечтали увидеть бирочку»: Екатерина Шпица показала фото со вторых родов — кадр
Актриса Екатерина Шпица впервые показала снимки из роддома после рождения второго ребёнка. 6 мая она и её супруг, фитнес-тренер Руслан Панов, стали родителями сына.
По словам Шпицы, роды прошли без осложнений, рядом находился муж. Она также рассказала о начале грудного вскармливания — молока не было первые дни, но на третьи сутки оно появилось.
«Сынок! Богдан Русланович Панов, мы так тебя ждали! Как мы мечтали увидеть эту традиционную бирочку: «Мальчик. 3940 г, 55 см!» — поделилась артистка в соцсетях.У 40-летней Екатерины уже есть 14-летний сын Герман от актёра и каскадёра Константина Адаева. Ранее звезда признавалась, что пережила выкидыш в 2024 году и обращалась за помощью к психологу.