«Мечтали увидеть бирочку»: Екатерина Шпица показала фото со вторых родов — кадр

08 мая 2026, 22:06

Актриса Екатерина Шпица показала сделанные при вторых родах снимки

Екатерина Шпица (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)

Актриса Екатерина Шпица впервые показала снимки из роддома после рождения второго ребёнка. 6 мая она и её супруг, фитнес-тренер Руслан Панов, стали родителями сына.





По словам Шпицы, роды прошли без осложнений, рядом находился муж. Она также рассказала о начале грудного вскармливания — молока не было первые дни, но на третьи сутки оно появилось.



Екатерина Шпица (Фото: Instagram*/katerinashpitsa)



«Сынок! Богдан Русланович Панов, мы так тебя ждали! Как мы мечтали увидеть эту традиционную бирочку: «Мальчик. 3940 г, 55 см!» — поделилась артистка в соцсетях.