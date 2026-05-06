Катерина Шпица снова стала мамой после тяжёлой утраты
Катерина Шпица во второй раз стала мамой — у неё и её супруга Руслана Панова родился сын. Радостной новостью пара поделилась с поклонниками в соцсетях, подтвердив догадки, которые появились ещё несколько месяцев назад.
О беременности актрисы стало известно около пяти месяцев назад, когда она вместе с мужем опубликовала семейное видео в преддверии Нового года. Тогда внимательные подписчики заметили изменения в её фигуре и поспешили поздравить супругов с будущим пополнением.
Для Катерины Шпицы это уже второй ребёнок — у неё есть сын Герман от предыдущих отношений с актёром и каскадёром Константином Адаевым. С нынешним мужем Русланом Пановым актриса состоит в браке около пяти лет.
Путь к рождению общего ребёнка для супругов оказался непростым. Ранее актриса откровенно рассказывала, что в 2024 году пережила замершую беременность. Тогда новость о будущем ребёнке стала для семьи большим счастьем, однако во время планового обследования врачи сообщили, что сердцебиение плода отсутствует.
Артистка вспоминала, что тот момент стал для неё сильным потрясением, а её супруг старался поддержать её, несмотря на собственные переживания. По его словам, он также тяжело переносил утрату, но стремился быть рядом и разделить боль.
Рождение сына стало для семьи важным и долгожданным событием, ознаменовавшим новый этап после пережитых испытаний.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России