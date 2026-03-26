«Появляются страхи»: Шпица призналась, как справлялась с потерей ребёнка
Екатерина Шпица откровенно рассказала о личной трагедии и о том, как ей удалось справиться с её последствиями. В 2024 году актриса пережила потерю ребёнка, после чего обратилась за помощью к психологу. Об этом сообщает Super.
По словам Шпицы, подобный опыт неизбежно оставляет эмоциональный след и вызывает сильные страхи, особенно при новой беременности. Однако работа со специалистом помогла ей постепенно справиться с тревогами и вернуть чувство спокойствия.
Сейчас актриса вновь ожидает ребёнка. Она отметила, что после второго скрининга её состояние стало значительно спокойнее, а беременность проходит благополучно.
При этом Шпица предпочитает не раскрывать подробности — пол будущего малыша и предполагаемую дату родов она считает слишком личной информацией.
