Достижения.рф

«Появляются страхи»: Шпица призналась, как справлялась с потерей ребёнка

Екатерина Шпица рассказала о пережитом выкидыше и новой беременности
Катерина Шпица

Екатерина Шпица откровенно рассказала о личной трагедии и о том, как ей удалось справиться с её последствиями. В 2024 году актриса пережила потерю ребёнка, после чего обратилась за помощью к психологу. Об этом сообщает Super.



По словам Шпицы, подобный опыт неизбежно оставляет эмоциональный след и вызывает сильные страхи, особенно при новой беременности. Однако работа со специалистом помогла ей постепенно справиться с тревогами и вернуть чувство спокойствия.

Сейчас актриса вновь ожидает ребёнка. Она отметила, что после второго скрининга её состояние стало значительно спокойнее, а беременность проходит благополучно.

При этом Шпица предпочитает не раскрывать подробности — пол будущего малыша и предполагаемую дату родов она считает слишком личной информацией.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0