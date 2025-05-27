«Мелкий мошенник. Верни немедленно деньги»: Толмацкий обвинил Турчина в мошенничестве

Никита Турчин (Фото: Telegram @n_turchin)
На шоу «Мастер игры» разразился скандал, связанный с обманом участников. Александр Толмацкий, отмечая свой 65-й день рождения, стал жертвой Никиты Турчина, который собрал деньги на подарок для именинника, но в итоге потратил значительно меньше, чем ожидалось. Об этом пишет «StarHit».
По словам Толмацкого, Турчин предложил собрать средства для покупки элитного коньяка, однако стоимость приобретенного напитка оказалась в три раза ниже собранной суммы.
Именинник рассказал, что узнал о махинациях Турчина только благодаря разговору с другим участником программы. Он потребовал от Никиты вернуть деньги.
Теперь он ожидает, что Турчин исправит свою ошибку и вернет средства.
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«Никита обманул всех наших товарищей», — заявил Толмацкий.
Именинник рассказал, что узнал о махинациях Турчина только благодаря разговору с другим участником программы. Он потребовал от Никиты вернуть деньги.
«Верни немедленно всем деньги. Ты повел себя как негодяй», — подчеркнул Толмацкий, назвав Турчина «мелким мошенником».
Теперь он ожидает, что Турчин исправит свою ошибку и вернет средства.
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Дарья Осипова