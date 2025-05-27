«Я готов все ей дать!»: комик Гурам Амарян объявил о помолвке

Гурам Амарян со своей возлюбленной (Фото: Инстаграм* @gur_am)
Комик Гурам Амарян в своем блоге объявил о помолвке с возлюбленной.
Юморист опубликовал видео, в котором содержится кадр одно из интервью, где он признается, что хотел бы заботиться о ком-то.
Затем последовали кадры, как Амарян надел кольцо на палец избраннице.
Девушка при этом смущенно улыбалась. Гурам нежно обнял невесту и поцеловал в щеку. В комментариях пользователи поздравили пару с важным решением.
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«Мне хочется о ком-то заботиться. Хочется, чтобы был человек, которому я готов все дать!» — заявил он.
Затем последовали кадры, как Амарян надел кольцо на палец избраннице.
Девушка при этом смущенно улыбалась. Гурам нежно обнял невесту и поцеловал в щеку. В комментариях пользователи поздравили пару с важным решением.
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Екатерина Коршунова