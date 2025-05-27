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У жены Гарика Харламова заметили округлившийся живот в новом видео

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)

В Сети появилась информация, что жена юмориста Гарика Харламова, Катерина Ковальчук, беременна.
В своем блоге Гарик опубликовал рекламный ролик, в котором снялся вместе с супругой. В нем Катерина предстала в бежевом платье свободного кроя в области живота, на что обратили внимание фанаты. Некоторые из них стали приписывать актрисе беременность.

Катерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @garikkharlamov)

Стоит отметить, что когда Харламов и Ковальчук поженились, пара высказывалась о готовности к пополнению в семье.

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Солистка группы «Мираж» удивляет поклонников своим преображением
Суханкина из «Миража» удивила поклонников резким похудением и новым образом
27 мая 2025, 07:57

Маргарита Суханкина (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Солистка легендарной группы «Мираж» Маргарита Суханкина, которой сейчас 61 год, удивляет поклонников своим преображением. Певица, известная ранее своими пышными формами, значительно похудела и теперь радует зрителей не только своим голосом, но и новым образом. Об этом пишет «Экспресс газета».
На недавних концертах Маргарита появилась в стильных нарядах из кожи и на высоких каблуках, демонстрируя невероятную энергию и уверенность. Фанаты отмечают, что она выглядит потрясающе и способна отдаться выступлениям на полную катушку, несмотря на возраст.

Поклонники активно обсуждают её изменения: «На таких каблуках я даже стоять не смогу», «Уже за шестьдесят, а она вживую поёт несколько часов на таких каблуках!» Многие также поддерживают её, отмечая, что Маргарита открыто говорит о проведённой операции по уменьшению желудка и преодолении трудностей в жизни.

Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Дело не в дебилизме»: Бородина ответила на критику Сердюкова про его «неадекватность» с истерикой в реалити
Бородина защитила Сердюкова от критики после его истерики на «Сокровищах императора»
27 мая 2025, 07:11

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

Ксения Бородина ответила на критику ее любимого Николая Сердюкова (включая обзывания «быдло» и «неадекват») после его поведения на шоу «Сокровища императора». Она оправдала избранника, указав на опасность в части испытаний.
Бородина сделала «защитное» заявление после восьмого выпуска «Сокровищ императора», где Сердюков получил критику за «нытье» и «жалобы» во время травмоопасного испытания.

В испытании на вылет знаменитостям нужно было проехать на маленьком велосипеде по узкому мостику вдоль огромных луж с грязью. И Ксения, и Николай оба упали. Телеведущая принялась успокаивать жениха, на что тот ответил еще эмоциональнее.


Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: Instagram* @borodylia)

«Я сейчас ногу сломаю, посмотрю, как ты заговоришь. Мне больно», — пожаловался он.
Дана Борисова назвала Сердюкова за поведение «быдлом». Нюша и ее сестра также выразили недовольство, сравнивая его с другими участниками, терпевшими боль молча. Включая девушек.

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Бородина позже ответила на вопрос подписчицы о «дебильные заданиях» на шоу и одновременно защитила поведение Николая в последнем выпуске.

«Дело не в дебилизме, а в том, что не продумали безопасность. Там действительно очень травмоопасно, поэтому и ногу раздуло сильно. Там надо было по бокам наколоть мягкие шутки, потому что у нас у всех ноги были искалечены. Через экран это не передается», — передает слова Ксении издание «StarHit».
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«Еще один танцор растет!»: Лиза Арзамасова впервые после скандала с Авербухом показала дочку — фото
Лиза Арзамасова выложила кадры веселого танца ее дочки от Авербуха Лии
27 мая 2025, 06:45

Лиза Арзамасова (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)

Актриса Лиза Арзамасова впервые после скандала с Ильей Авербухом показала семейное видео дочкой. На нем 9-месячная Лия счастливо танцует под музыку.
Актриса гордится успехами малышки, которая скоро сделает первые шаги, а ее муж мечтает о будущем дочери на льду — чтобы выросла фигуристкой.

Звезда «Папиных дочек» показала, как малышка, держась за опору, ритмично двигается, демонстрируя чувство ритма.

Дочка Арзамасовой и Авербуха Лия (Фото: кадр видео Instagram* @liza_arzamasova)

«Папина доча! Ещё один танцор растёт в семье! Скоро вчетвером будем зажигать» — весело подписала клип актриса.
Недавний скандал, вызванный неудачной фразой Авербуха в интервью Ксении Собчак о 15-летней Лизе как «женщине, у которой уже все было», не омрачил их семейную идиллию.

Лиза Арзамасова и Илья Авербух (Фото: Instagram* @liza_arzamasova)

Илья принес извинения, пояснив, что его слова неверно истолковали, а Арзамасова поддержала мужа, публично выражая любовь. Хотя некоторые люди теперь более негативно смотрят на их ситуацию, большинство все же согласно, что Авербух лишь неудачно выразился.

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Также недавно Елизавета опубликовала кадры с актером театра Сергеем Чонишвили в соцсетях. На них можно увидеть рабочие моменты. Таким образом жена Ильи Авербуха показала, что скандал с ним никак не отразился на ее жизни и карьере.

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27 мая 2025, 06:34

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @valeriya)

Иосиф Пригожин шокировал признанием, что как однажды «изменил» жене Валерии. Продюсер поцеловался с другой женщиной прямо на глазах у певицы. Оба восприняли этот эпизод довольно легко.
Пригожин в эфире YouTube-шоу «Сплетни» Карины Мурашкиной вспомнил курьезный случай, произошедший во время полета из Израиля в компании коллег.

Летели с парой и другие знаменитости, как вспоминал муж Валерии, в том числе Иосиф Кобзон и Александр Розенбаум.

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Пригожин был застигнут врасплох, когда телеведущая Светлана Моргунова подошла и «поцеловала взасос».

Иосиф Пригожин и Валерия (Фото: кадр видео Instagram* @prigozhin_iosif)

«Я сидел с Лерой… Подходит Светлана Моргунова и целует меня взасос. У Леры большие глаза, у меня — еще больше… Она тоже была хорошая», — рассказал Пригожин.
Валерия и Иосиф, женатые с 2004 года, считаются одной из самых крепких пар шоу-бизнеса.

Певица неоднократно заявляла, что не простит настоящую измену, но объясняла, что муж и не дает повода для ревности. Они всегда рядом друг с другом и хорошо понимают чувства партнера.

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У Артема Ткаченко будет четвертый ребенок: Жена актера Екатерина Стеблина рассекретила беременность
Артема Ткаченко с беременной женой объявил об ожидании четвертого ребенка
27 мая 2025, 05:40

Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина (Фото: Instagram* @katasteblina)

Жена актера Артема Ткаченко Екатерина рассекретила беременность на церемонии Гильдии кастинг-директоров, где пара появилась вместе. Супруги ждут четвертого ребенка, и, судя по всему, пополнение в семье уже не за горами.
Звезда множества российских кинокартин Артем Ткаченко и его жена актриса Екатерина Стеблина посетили 26 мая 2025 года III церемонию вручения Премии Гильдии кастинг-директоров в Москве.

Екатерина ненавязчиво подтвердила изданию «Woman.ru», что они готовятся к рождению четвертого ребенка. Пара, воспитывающая двух сыновей, отказалась вдаваться в подробности о точном сроке беременности.



Однако ранее «пополнение» в их семье держали в секрете, так что это первое официально объявление.

Артем Ткаченко, у которого также есть 12-летний сын Тихон прошлого брака с Евгенией Храповицкой, поделился, что секрет их с Екатериной крепкого брака — в умении говорить друг с другом. Супруги вместе уже почти 10 лет.

Артем Ткаченко с детьми (Фото: Instagram* @katasteblina)

«Я вообще такой человек, который что-то придумывает себе, (...) копит в себе день, два, три, а потом выдает все разом. (...) Это не самое лучшее человеческое качество. Надо разговаривать», — поделился Ткаченко.
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