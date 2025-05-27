У жены Гарика Харламова заметили округлившийся живот в новом видео

Катерина Ковальчук и Гарик Харламов (Фото: Инстаграм* @katerinakovalchyk)
В Сети появилась информация, что жена юмориста Гарика Харламова, Катерина Ковальчук, беременна.
В своем блоге Гарик опубликовал рекламный ролик, в котором снялся вместе с супругой. В нем Катерина предстала в бежевом платье свободного кроя в области живота, на что обратили внимание фанаты. Некоторые из них стали приписывать актрисе беременность.
Стоит отметить, что когда Харламов и Ковальчук поженились, пара высказывалась о готовности к пополнению в семье.
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Катерина Ковальчук (Фото: Инстаграм* @garikkharlamov)
Стоит отметить, что когда Харламов и Ковальчук поженились, пара высказывалась о готовности к пополнению в семье.
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*Запрещен в РФ
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