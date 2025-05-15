«Меня с детского сада так не пугали»: Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной и получил ответ

Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Объявленный в розыск блогер Гусейн Гасанов обвинил в своих проблемах главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. В личном блоге он пригрозил ей судом, а также призвал заблокировать Telegram-канал Мизулиной.
Гасанов подчеркнул, что готов судиться с главой Лиги безопасного интернета после слов в его адрес.
Мизулина ответила Гасанову после его призывов заблокировать ее Telegram-канал. Глава Лиги безопасного интернета вновь назвала блогера мошенником и скамером.
Напомним, в июле прошлого года Екатерина Мизулина назвала Гусейна Гасанова мошенником. 14 мая текущего года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег.
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«Держись, родная», — написал блогер.
Мизулина ответила Гасанову после его призывов заблокировать ее Telegram-канал. Глава Лиги безопасного интернета вновь назвала блогера мошенником и скамером.
«Очень страшно. Меня с детского сада так не пугали», — с иронией отметила Екатерина.
Напомним, в июле прошлого года Екатерина Мизулина назвала Гусейна Гасанова мошенником. 14 мая текущего года блогера заочно арестовали и объявили в розыск, ему грозит до семи лет лишения свободы по статье о легализации и отмывании денег.
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Екатерина Коршунова