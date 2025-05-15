«Поставим точку»: Блогер-миллионник Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после заочного ареста

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)
Российский блогер-миллионник Гусейн Гасанов оказался объявлен в международный розыск. Несмотря на серьёзность обвинений, Гасанов сохраняет спокойствие — в личном блоге он заявил, что ситуация «не так драматична», а его юристы уже решают проблему.
Гусейн Гасанов известен своей коллекцией мужских костюмов и роликами с розыгрышами знаменитостей. Когда-то он признавался, что на личной страничке и рекламе он зарабатывает свыше четырех миллионов рублей в месяц.
Ранее сообщалось, что Гасанов уже заочно арестован и объявлен в розыск. В МВД РФ отмечали, что мужчина обвиняется в отмывании средств. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — ему может грозить около семь лет колонии.
Telegram-канал SHOT уточнял, что с 2019 по 2021 год Гасанов уклонялся от уплаты налогов на суммы свыше 170 млн рублей. Более 20 миллионов рублей из этой суммы блогер, как утверждается, смог легализовать путем финансовых операций.
При этом сейчас блогер находится не в России, а подписчикам заявляет: «все вопросы улажены».
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Ранее сообщалось, что Гасанов уже заочно арестован и объявлен в розыск. В МВД РФ отмечали, что мужчина обвиняется в отмывании средств. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — ему может грозить около семь лет колонии.
Telegram-канал SHOT уточнял, что с 2019 по 2021 год Гасанов уклонялся от уплаты налогов на суммы свыше 170 млн рублей. Более 20 миллионов рублей из этой суммы блогер, как утверждается, смог легализовать путем финансовых операций.
При этом сейчас блогер находится не в России, а подписчикам заявляет: «все вопросы улажены».
Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)
«Видел новости. Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле всё не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты ещё в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберёмся и поставим точку», — поделился Гасанов.Блогер поблагодарил своих фанатов за понимание. Блогер ждал критики и негатива, однако интернет-юзеры выразили ему глубокую поддержку.
«Спасибо, что рядом. Вы — топ!», — добавил блогер.В апреле публиковалась информация, сколько стоит «написать» Гасанову. Сумма оказалась равной 8200 рублей.
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Мария Моисеева