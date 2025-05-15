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«Поставим точку»: Блогер-миллионник Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после заочного ареста

Гусейн Гасанов сделал громкое заявление о работе его юристов после заочного ареста
Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

Российский блогер-миллионник Гусейн Гасанов оказался объявлен в международный розыск. Несмотря на серьёзность обвинений, Гасанов сохраняет спокойствие — в личном блоге он заявил, что ситуация «не так драматична», а его юристы уже решают проблему.
Гусейн Гасанов известен своей коллекцией мужских костюмов и роликами с розыгрышами знаменитостей. Когда-то он признавался, что на личной страничке и рекламе он зарабатывает свыше четырех миллионов рублей в месяц.

Народная артистка России Ольга Широкова умерла в 79 лет
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Ранее сообщалось, что Гасанов уже заочно арестован и объявлен в розыск. В МВД РФ отмечали, что мужчина обвиняется в отмывании средств. Возбуждено дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ — ему может грозить около семь лет колонии.

Telegram-канал SHOT уточнял, что с 2019 по 2021 год Гасанов уклонялся от уплаты налогов на суммы свыше 170 млн рублей. Более 20 миллионов рублей из этой суммы блогер, как утверждается, смог легализовать путем финансовых операций.

При этом сейчас блогер находится не в России, а подписчикам заявляет: «все вопросы улажены».

Гусейн Гасанов (Фото: Instagram* @gusein.gasanov)

«Видел новости. Да, звучит громко — «заочный арест», но на деле всё не так драматично. Все вопросы по налогам были закрыты ещё в прошлом году. Сейчас мои юристы уже работают над ситуацией. Разберёмся и поставим точку», — поделился Гасанов.
Блогер поблагодарил своих фанатов за понимание. Блогер ждал критики и негатива, однако интернет-юзеры выразили ему глубокую поддержку.

«Спасибо, что рядом. Вы — топ!», — добавил блогер.
В апреле публиковалась информация, сколько стоит «написать» Гасанову. Сумма оказалась равной 8200 рублей.

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Народная артистка России Ольга Широкова умерла в 79 лет
14 мая 2025, 22:52

Ольга Широкова (Фото: кадр из фильма «Последние». Сайт: kino-teatr.ru)

На 80-м году жизни скончалась народная артистка России Ольга Широкова. Об этом сообщила пресс-служба Московского театрального центра «Вишневый сад». Знаменитость умерла 12 мая.
«…На 80-м году ушла из жизни народная артистка России, лауреат премии мэрии Москвы в области литературы и искусства, актриса театра и кино Ольга Александровна Широкова», — сказано в сообщении.
В центре добавили, что Ольга Александровна была театральным символом и выдающейся актрисой. Среди ее лучших ролей упомянули: Аманду из «Стеклянного зверинца» Т. Уильямса; Эдду из «Танго бабочки» А. Николаи; Лидию Жербер из «Старомодной комедии» А. Арбузова и другие роли.

Коллеги Широковой подчеркнули, что она наполняла своих персонажей теплотой и умела сделать яркой любую роль. Театр был для Ольги Александровны «Домом и Вселенной», заключили в пресс-службе. Информацию о месте и времени прощания сообщат позднее.

Ольга Широкова родилась 12 декабря 1945 года, актерский факультет Государственного института театрального искусства она закончила в 1967 году, затем прослужила 27 лет в труппе МХАТ, а с 1995 года была ведущей актрисой центра «Вишневый сад».

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«Не особо впечатлило»: солистка «Ночных снайперов» раскритиковала биографические фильмы РФ
Певица Арбенина раскритиковала российские биографические фильмы
14 мая 2025, 22:25

Диана Арбенина (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Солистка группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина раскритиковала отечественные биографические фильмы. При этом она все же дала положительный отзыв одному проекту.
«Мне не нравится. Я могу выделить (среди российских проектов), конечно же, сериал „Первый номер“, потому что Цыганов играет Багирова. Это прототип его. Вот это действительно удачно. Это такая романтизация. Мне кажется, что так нужно преподносить героев. А все остальное меня не особо впечатлило», — сказала Арбенина NEWS.ru.
Основными недостатками проектов исполнительница песни «Лети моя душа» считает поверхностную работу с историческими материалами, шаблонность сюжетных ходов и неестественную драматизацию событий. Особо разочаровывают попытки авторов слишком очернить или же «приукрасить» реальных персонажей, не понимая их мотивацию, заключила Диана Арбенина.

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14 мая 2025, 22:03

Лера Кудрявцева (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Муж телеведущей Леры Кудрявцевой хоккеист Игорь Макаров показал в соцсетях пугающий снимок. Как пишут бьюти-обозреватели, спортсмен пошел на вакуумную терапию, которая выводит токсины из организма и улучшает кровообращение. На фотографии можно увидеть черно-фиолетовую спину мужчины.
Недавно пара отдыхала в Турции, публикуя совместные снимки, будто и не ругались. Теперь Макаров занимается здоровьем. Поговаривали, что хоккеист стал злоупотреблять алкоголем на фоне проблем в спорте. Два месяца назад он вернулся на лед и выступил в чемпионате КХЛ 3х3 за «Авангард». При этом «жирные» продолжительные контракты мужу Кудрявцевой не предлагают.

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Возлюбленная Лепса Аврора Киба укоротила волосы
14 мая 2025, 21:41

Аврора Киба и Григорий Лепс (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба решила кардинально сменить имидж. В соцсетях девушка опубликовала фото с укороченными волосами. Судя по ее улыбке, все получилось.
Перед этим Киба показывала снимок срезанных локонов, чем заинтриговала аудиторию, а позже продемонстрировала ровную короткую стрижку. Бьюти-обозреватели отмечают аккуратный прямой срез. По мнению фанатов, текущий образ более свежий. Поклонники предполагают, что изменения могут быть связаны с предсвадебной подготовкой или обновлением стиля.

Фото: Instagram*/avrorakiba

«Выглядишь потрясающе! Короткие волосы тебе очень идут», «Жаль, что обрезала такую красоту, но ты всё равно королева!», «Это перед свадьбой? Или просто захотелось перемен?» — написали юзеры.
Аврора учится в Лондоне и иногда мелькает на ТВ. Она подчеркивала, что ее не устраивает статус «невесты Лепса».

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Брутян показала, как Прилучный поднимает ее одной рукой
14 мая 2025, 21:21

Павел Прилучный и Зепюр Брутян (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Шуточную утреннюю зарядку в Таиланде показала актриса Зепюр Брутян. Кадры опубликованы в соцсетях звезды.
«Проверяю силу мужа», — говорит Зепюр.
На кадрах можно увидеть, как муж исполнительницы роли в сериале «В клетке» Павел Прилучный поднимает ее одной рукой. В видео играет трек рэпера Басты «Туда-Сюда». Через некоторое время к родителям присоединяется двухлетний сын Микаэль, решив «прервать тренировку». Взрослые в ответ засмеялись.

Фото: Instagram*/zepyur_brutyan

Прилучный и Брутян отдыхают вместе с сестрой Зепюр Рипси и 12-летним сыном Павла от Агаты Муцениеце Тимофеем.

Недавно Брутян показывала романтическую ванну, в которой были цветы, а дополнял красоту вид из панорамного окна.

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#мир
#россия
#звёзды
#шоу-бизнес
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