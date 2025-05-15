«Поставим точку»: Блогер-миллионник Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после заочного ареста

Российский блогер-миллионник Гусейн Гасанов оказался объявлен в международный розыск. Несмотря на серьёзность обвинений, Гасанов сохраняет спокойствие — в личном блоге он заявил, что ситуация «не так драматична», а его юристы уже решают проблему.