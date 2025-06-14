«Мы дождемся, если ты к нам придешь»: семья Жанны Фриске публично обратились к сыну покойной певицы

14 июня 2025, 20:20

Отец, мать и сетра Жанны Фриске обратились к сыну певицы на ток-шоу

Сын Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платон (Фото: Инстаграм* @dmitryshepelev)

Семья певицы Жанны Фриске решила связаться с наследником покойной певицы. Родные артистки пришли на ток-шоу, дабы обратиться к 12-летнему мальчику.





Жанна Фриске умерла 15 июня 2015-го года от рака головного мозга. У Дмитрия Шепелева остался сын, которому на момент смерти родительницы было чуть больше двух лет. В настоящее время школьнику уже 12 — и он не поддерживает связь с родными по линии мамы.



Самые близкие люди исполнительницы хита «А на море белый песок» пришли в студию программы «Секрет на миллион».



Владимир Копылов попросил внука связаться с родными. Отец Жанны отметил, что он, бабушка, тетя и сестра ждут Платона уже десять лет.





«Мы дождемся, если ты к нам придешь, будем ждать до конца своей жизни. Приходи, пожалуйста», — со слезами на глазах сказал Копылов.

«Платошка, я тебя очень прошу, ты уже взрослый мальчик и я думаю, что у тебя есть возможность взять мой телефон, позвонить хотя бы один раз и сказать: «Бабушка!». Одно слово и больше я ничего не хочу», — отметила Ольга.