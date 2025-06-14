«Её место не в СИЗО»: Екатерина Гордон встала на защиту блогера Лерчек
Екатерина Гордон встала на защиту блогера Лерчек. Юрист дала интервью Елене Ханге.
Правозащитница убеждена, что Валерия Чекалина (настоящее имя блогера) находилась под влиянием своего бывшего супруга Артёма, поэтому сейчас незаслуженно находится под домашним арестом.
Гордон отметила, что линия защиты её мужа не должна быть никак связана с ней. В связи с этим, Валерия должна выйти на свободу, её место не в СИЗО, поскольку она является многодетной матерью.
Напомним, что Валерия и Артём Чекалины находятся под домашним арестом по делу о переводе денежных средств на зарубежные счета с использованием подложных документов. Суд продлил их арест до 26 июня 2025 года.
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