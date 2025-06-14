«Можно жить за мой счет и потратить два миллиона»: Тося Чайкина сообщила о разрыве с возлюбленным

14 июня 2025, 20:03

Певица Тося Чайкина сообщила о расставании с возлюбленным

Тося Чайкина (Фото: Телеграм @tosyachaikina)

Тося Чайкина сообщила о переменах в личной жизни. 29-летняя певица, автор-исполнитель и композитор призналась, что бойфренд разводил ее на деньги.





Артистка вступила в отношения с молодым человеком в конце марта после того, как увидела его на Самуи. Тося Чайкина отметила, что знала парня с 11 лет, однако лишь весной между ними вспыхнули чувства.



Сейчас артистка снова одинока. Она только теперь осознала, что мужчина, живущий в Австралии, на самом деле просто воспользовался ею. Он также продолжал поддерживать связь с экс-супругой.



Тося опубликовала фотографию с бывшим бойфрендом. На ней певица широко улыбалась.





«Тут я ещё не осознаю, что тебе кайфово с того, что можно не работать и жить за мой счет и потратить два миллиона за два месяца, параллельно закрывая старые долги и придумывая какие-то новые причины для помощи с моей стороны», — призналась Чайкина в своем Телеграм-канале.

Тося Чайкина с экс-бойфрендом (Фото: Телеграм @tosyachaikina)

«Кольцо на палец надеваешь, красиво в любви признаешься, говоришь, что хочешь детей и семью, создаешь иллюзию красивую, а потом манипулируешь через чувство вины, чтоб развести на деньги. Я его знала его почти 11 лет, но, видимо, я его не знала совсем», — откровенничала артистка.