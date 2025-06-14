«Можно жить за мой счет и потратить два миллиона»: Тося Чайкина сообщила о разрыве с возлюбленным
Певица Тося Чайкина сообщила о расставании с возлюбленным
Тося Чайкина сообщила о переменах в личной жизни. 29-летняя певица, автор-исполнитель и композитор призналась, что бойфренд разводил ее на деньги.
Артистка вступила в отношения с молодым человеком в конце марта после того, как увидела его на Самуи. Тося Чайкина отметила, что знала парня с 11 лет, однако лишь весной между ними вспыхнули чувства.
Сейчас артистка снова одинока. Она только теперь осознала, что мужчина, живущий в Австралии, на самом деле просто воспользовался ею. Он также продолжал поддерживать связь с экс-супругой.
Тося опубликовала фотографию с бывшим бойфрендом. На ней певица широко улыбалась.
«Тут я ещё не осознаю, что тебе кайфово с того, что можно не работать и жить за мой счет и потратить два миллиона за два месяца, параллельно закрывая старые долги и придумывая какие-то новые причины для помощи с моей стороны», — призналась Чайкина в своем Телеграм-канале.
Автор саундтрека к сериалу «Беспринципные» поделилась, что, вернувшись в Австралию ее экс-бойфренд начал общаться с женой, с которой еще не оформил развод. В день рождения Чайкиной он будто случайно отправил ей фото бывшей супруги
«Кольцо на палец надеваешь, красиво в любви признаешься, говоришь, что хочешь детей и семью, создаешь иллюзию красивую, а потом манипулируешь через чувство вины, чтоб развести на деньги. Я его знала его почти 11 лет, но, видимо, я его не знала совсем», — откровенничала артистка.
Тося призналась, что в настоящее время у нее не осталось ни сожаления, ни грусти. Со слов Чайкиной, она ощущает легкость.