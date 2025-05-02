«Мы не друзья»: Прохор Шаляпин высказался о новом романе Михаила Галустяна

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)
Певец Прохор Шаляпин высказался о переменах в личной жизни юмориста Михаила Галустяна. Он отметил, что не считает коллегу другом и ему неинтересно, что происходит в жизни Михаила.
Напомним, 30 апреля Галустян объявил о разводе с супругой после 18 лет совместной жизни. В сети начали обсуждать слухи о том, что у комика появилась новая возлюбленная — визажистка по имени Милена, которая сопровождала его в поездках и сейчас ждет ребенка.
Шаляпин заявил, что не следит за семьей Галустяна и считает, что жизнь состоит из различных этапов: «Люди рождаются, умирают, крестятся, женятся и разводятся».
Он подчеркнул, что они не являются близкими друзьями, так как лишь работали вместе над несколькими проектами.
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Шаляпин заявил, что не следит за семьей Галустяна и считает, что жизнь состоит из различных этапов: «Люди рождаются, умирают, крестятся, женятся и разводятся».
Он подчеркнул, что они не являются близкими друзьями, так как лишь работали вместе над несколькими проектами.
«Я стараюсь не вмешиваться в чужие дела, не знаю всех деталей и даже не интересуюсь этим», — добавил Прохор.Для него главное, чтобы все были счастливы.
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Анастасия Хохлова