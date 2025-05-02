«Не может отпустить прошлое»: Телеведущий раскрыл секрет предложения Дранга Муцениеце

Агата Муцениеце (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Актриса Агата Муцениеце «соревнуется» со своим бывшим мужем Павлом Прилучным, считает телеведущий Георгий Иващенко в беседе с URA.RU.
«Безусловно, яркая семейная жизнь Павла теперь не дает покоя не только всей стране, но и прежде всего, самой Агате. Вот она и пытается с ним судиться, никак не отпускает вместе с сыном. Она не может воспринимать изменения в личной жизни как точку роста и способ пойти дальше, как итог, все никак не может отпустить прошлое», — прокомментировал Иващенко.Он напомнил, что именно Прилучный в свое время «подтянул» Муцениеце к актерству. По мнению Иващенко, за различными «романами» Агаты скрыто желание доказать Павлу, что она чего-то стоит. Телеведущий резюмировал, что сегодняшнее предложение музыканта Петра Дранга Муцениеце считает личным триумфом.
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