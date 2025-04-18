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«Её мозг не развивался»: Прохор Шаляпин до сих пор зол на Яну Чурикову из-за новогоднего интервью

Прохор Шаляпин недоволен Яной Чуриковой из-за спорного новогоднего интервью
Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)

Новогодний выпуск шоу «Фабрика с Яной Чу», гостем которого был Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков. — Прим ред.), получился не слишком праздничным. Певец считает, что автор и ведущая программы вместе со своим напарником Данилом Доэрти задавали ему неуместные вопросы и постоянно пытались уличить в каких-то неблаговидных поступках.
В эфире YouTube-канала DC HUB исполнитель назвал это интервью самым ярким впечатлением прошлого года, причём с жирным знаком минус.

«Я пришел к Яне уверенным, что у нас будет легкая беседа, во всяком случае я рассчитывал на её интеллигентность, скажем так, снисходительность, зная законы телевидения. Оказалось, зря», — вспоминает Шаляпин.

По его словам, он почувствовал себя героем постановочного ток-шоу, где участника умышлено бьют и унижают. Прохор говорит, что сделал для себя важные и правильные выводы с точки зрения психологии. Артист также выразил недоумение по поводу Чуриковой, которая, имея столь большой опыт работы на телевидении, выступала скорее в роли конферансье, а не руководила ходом программы.

«Она просто стояла на суфлёре, мозг её не развивался», — сказал певец.

Он подчеркнул, что не стал отвечать Чуриковой в её ключе, хотя мог бы «надавить на больные точки», указав, например, что люди, пришедшие вместе с ней на телевидение, уже стали намного известнее и заработали в разы больше, чем Яна. По мнению Прохора, ведущая шоу уже давно недолюбливает его, ещё со времён «Фабрики звёзд».

«Так бывает. Даже в детском саду воспитательница кого-то любит, а кого-то — нет», — философски заметил артист.

К слову, в последнем выпуске «Фабрики с Яной Чу» Данил Доэрти признался, что ему до сих пор стыдно за ту новогоднюю программу и он вообще не хотел выпускать её в эфир. Его партнёрша с ним согласилась.

«Дань, когда ты облажался, я сейчас про себя, то не надо пытаться замести дерьмо под ковер. Иногда надо просто признать, что ты облажался, взять и показать это всем. Да, ребят, мы тоже люди, мы тоже выбрали неправильную стратегию общения с гостем и выпуск пошел по одному месту», — сказала 46-летняя Чурикова.

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Увел жену у своего учителя, но нашел счастье с другой: любимые женщины Георгия Вицина
18 апреля 2025, 10:40

Георгий Вицин (Фото: РИА Новости/Василий Малышев)

Мужчину всегда окружали женщины: на съемках, в театре, в жизни. Однажды, он даже увел жену у своего учителя. О личной жизни Георгия Вицина читайте в материале «Радио 1».

Первая возлюбленная и разрыв отношений

Театр в его жизни сыграл особенную роль. Всех своих женщин Георгий Вицин встречал в театре им. М. Ермоловой. Ему было всего 19 лет, когда он увел жену своего учителя Николая Хмелева (в тот момент Николай был художественным руководителем театр им. М. Ермоловой). Избраннице Георгия Дине Тополевой было 35. В итоге Вицина не только оставили в театре, но и дали роль в спектакле.

В отношениях с Диной они состояли 20 лет, но так и не расписались. Вицин посвящал ей свои работы, когда увлекался скульптурой. Но после конца отношений пара не потеряла теплые и дружеские чувства.

Георгий Вицин (Фото: РИА Новости)

Жизнь с Тамарой Мичуриной

Жизнь мужчины круто изменилась в 1952 году. В театр пришла работать бутафором Тамара Мичурина (племянница знаменитого селекционера). Георгий красиво ухаживал. решил, что она точно должна стать его женой. И через полгода девушка согласилась на брак, пара расписалась. Через 4 года у них родилась дочь Наташа.

Мужчина собирал вокруг себя много поклонниц. Но кроме Тамары Мичуриной он никого не замечал. Женщина была его частью, с которой он сросся, другие отношения ему не интересны и противны. Иногда актрисы, которые встречались с ним на съемках, хотели привлечь внимание актера, но даже в такие моменты, Георгий оставался неприступным и верным жене.

«Если вы меня любите, просто оставьте в покое», — говорил он поклонницам.

В браке с Тамарой он прожил почти 50 лет.

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«Недоносок!»: Лолита зачитала текст доноса на неё и нелестно высказалась в адрес автора письма
Лолита получила копию доноса, из-за которого был отменён её концерт в Ижевске
18 апреля 2025, 10:31

Лолита Милявская (фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Лолита Милявская продолжает сталкиваться с отменой её выступлений в разных городах России. Несколько дней назад сорвался её концерт в Ижевске, на который были проданы практически все билеты.
Выяснилось, что причиной срыва стала жалоба анонима. Певица получила на руки документ, в котором представители одной из общественных организаций требуют у директора ДК «Аксион» отмены запланированного концерта.

Лолита на камеру зачитала предоставленный её документ, перечислив все обвинения в её адрес. В тексте упоминалось, что певица имеет гражданство Израиля, принимает участие в развратных вечеринках и позволяет себе по-хамски относится к россиянам. Также в доносе указывалось, что артистка не занимается благотворительностью и безучастна к судьбам нуждающихся. В конце текста был призыв о покаянии перед россиянами.

В ответ на это заявление Лолита отметила, что будет разбираться с «доносчиками» в суде по иску о клевете. Вместо ожидаемых извинений Милявская нецензурно высказалась в адрес анонима. Она также добавила, что в документе отсутствуют ссылки на цитаты, приписываемые ей.

«Недоносок! Я не знаю кто ты такой, но подписывай документ в следующий раз. Чтобы я могла (ударить – прим. ред) тебя прямо в суде и получить за это 15 суток! Если пишешь такие вещи, то пиши ссылки», – заявила исполнительница в своём Telegram-канале.
Она также напомнила, что по статье Уголовного кодекса о клевете «доносчикам» грозит штраф в размере от одного до пяти миллионов рублей. В связи с этим, Лолита призвала начать копить деньги.

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«12 дней абсолютного счастья»: жена Саши Петрова показала фото с прогулки с малышом
18 апреля 2025, 10:24

Виктория Петрова (Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_)

Супруга актёра Александра Петрова Виктория опубликовала фото с совместной прогулки с новорождённым сыном.
Сейчас молодые родители полностью погружены в домашние хлопоты и совершенно счастливы.

Пока Петровы не показывают мальчика поклонникам, тем не менее делятся фотографиями с прогулки с новорождённым.
Фото: Instagram* @viktoriyaantonova_

«12 дней абсолютного счастья. Семья», — подписала Виктория фотографии.

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«Мог распускать руки»: Мария Кохно рассказала про Дмитрия Лукина, которого зарезал друг
Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно в шоке от гибели бывшего парня Дмитрия Лукина
18 апреля 2025, 09:47

Мария Кохно (Фото: Telegram @marykohno888)

Бывшая участница «Дома-2» Мария Кохно заявила, что находится в шоковом состоянии после известий о гибели бывшего парня Дмитрия Лукина, с которым она встречалась в рамках шоу.
Напомним, 14 апреля 33-летний участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Лукин был убит в своей квартире на Щёлковском шоссе.

Мария рассказала, что ей сразу сообщили о происшествии, после чего она долго не могла прийти в себя. В беседе с изданием «СтарХит» девушка рассказала о непростом характере мужчины.

«Это большая трагедия, я не могла поверить. Мы встречались полгода. Дима был неординарным: я приехала на проект, так как ушла от мужа, развелась, — и в первый же день Лукин пришел ко мне в женскую спальню в строительном костюме и начал ухаживать. Сейчас нахожусь в полном шоке, потому что в понедельник, в момент убийства, я нашла открытку от его мамы, которая написала мне много теплых слов, пожеланий», — рассказала Мария.

При этом Кохно отметила, что Лукин мог часто срываться и даже распускать руки. Именно поэтому девушка и рассталась с ним.

Последняя их встреча произошла на похоронах бывшей участницы «Дома-2» Либерж Кпадону.

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Вика Цыганова раскритиковала возвращение Козловского на экраны ТВ перед Пасхой
18 апреля 2025, 09:22

Вика Цыганова (Фото: Telegram @vika_tsyganova63)

Певица Вика Цыганова раскритиковала решение главы Первого канала Константина Эрнста показать фильм «Викинг» с Данилой Козловским в главной роли прямо перед Пасхой и напомнила о недавних «проступках» актёра.
«Прямо перед Пасхой, в Великую субботу, покажут блокбастер «Викинги» с Козловским в главной роли. Это подарок на Пасху всем православным от Эрнста?» — написала Цыганова в своём Telegram-канале.

Она также отметила, что про Козловского всё чаще в СМИ начала появляться информация о том, какой «он молодец»: жертвует деньги на благотворительность и помогает детям из Курской области.

Певица отметила, что после скандальных высказываний теперь модно отдавать пару миллионов на благотворительность. При этом Цыганова задалась вопросом, почему же Козловский выступал на Кипре перед иноагентами, а не на Донбассе перед российскими воинами.

Данила Козловский уже несколько лет не выступает в России и зарабатывает гастрольными турами за рубежом. Его очередное выступление состоялось на Кипре, которое посетила Алла Пугачёва вместе с мужем Максимом Галкиным*.

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«Не хватило денег на первый ряд»: Пугачева с Галкиным* посетили концерт Козловского на Кипре

* Признан иноагентом в РФ
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