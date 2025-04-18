«Её мозг не развивался»: Прохор Шаляпин до сих пор зол на Яну Чурикову из-за новогоднего интервью

Новогодний выпуск шоу «Фабрика с Яной Чу», гостем которого был Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков. — Прим ред.), получился не слишком праздничным. Певец считает, что автор и ведущая программы вместе со своим напарником Данилом Доэрти задавали ему неуместные вопросы и постоянно пытались уличить в каких-то неблаговидных поступках.