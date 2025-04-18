«Её мозг не развивался»: Прохор Шаляпин до сих пор зол на Яну Чурикову из-за новогоднего интервью

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм @achaliapin)
Новогодний выпуск шоу «Фабрика с Яной Чу», гостем которого был Прохор Шаляпин (настоящее имя — Андрей Захаренков. — Прим ред.), получился не слишком праздничным. Певец считает, что автор и ведущая программы вместе со своим напарником Данилом Доэрти задавали ему неуместные вопросы и постоянно пытались уличить в каких-то неблаговидных поступках.
В эфире YouTube-канала DC HUB исполнитель назвал это интервью самым ярким впечатлением прошлого года, причём с жирным знаком минус.
Он подчеркнул, что не стал отвечать Чуриковой в её ключе, хотя мог бы «надавить на больные точки», указав, например, что люди, пришедшие вместе с ней на телевидение, уже стали намного известнее и заработали в разы больше, чем Яна. По мнению Прохора, ведущая шоу уже давно недолюбливает его, ещё со времён «Фабрики звёзд».
К слову, в последнем выпуске «Фабрики с Яной Чу» Данил Доэрти признался, что ему до сих пор стыдно за ту новогоднюю программу и он вообще не хотел выпускать её в эфир. Его партнёрша с ним согласилась.
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«Я пришел к Яне уверенным, что у нас будет легкая беседа, во всяком случае я рассчитывал на её интеллигентность, скажем так, снисходительность, зная законы телевидения. Оказалось, зря», — вспоминает Шаляпин.По его словам, он почувствовал себя героем постановочного ток-шоу, где участника умышлено бьют и унижают. Прохор говорит, что сделал для себя важные и правильные выводы с точки зрения психологии. Артист также выразил недоумение по поводу Чуриковой, которая, имея столь большой опыт работы на телевидении, выступала скорее в роли конферансье, а не руководила ходом программы.
«Она просто стояла на суфлёре, мозг её не развивался», — сказал певец.
Он подчеркнул, что не стал отвечать Чуриковой в её ключе, хотя мог бы «надавить на больные точки», указав, например, что люди, пришедшие вместе с ней на телевидение, уже стали намного известнее и заработали в разы больше, чем Яна. По мнению Прохора, ведущая шоу уже давно недолюбливает его, ещё со времён «Фабрики звёзд».
«Так бывает. Даже в детском саду воспитательница кого-то любит, а кого-то — нет», — философски заметил артист.
К слову, в последнем выпуске «Фабрики с Яной Чу» Данил Доэрти признался, что ему до сих пор стыдно за ту новогоднюю программу и он вообще не хотел выпускать её в эфир. Его партнёрша с ним согласилась.
«Дань, когда ты облажался, я сейчас про себя, то не надо пытаться замести дерьмо под ковер. Иногда надо просто признать, что ты облажался, взять и показать это всем. Да, ребят, мы тоже люди, мы тоже выбрали неправильную стратегию общения с гостем и выпуск пошел по одному месту», — сказала 46-летняя Чурикова.
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Александр Бойцов