«Мы очень хорошо дружим»: Айза раскрыла, как Гуф теперь участвует в жизни сына

13 мая 2026, 09:09

Айза-Лилуна Ай и рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) развелись более десяти лет назад. С тех пор они неоднократно пробовали воссоединиться и публично выясняли отношения. В YouTube-шоу «Без купюр» экс-супруга музыканта рассказала об отношениях с ним и нынешним мужем Степаном.





Сейчас Алексей платит алименты, видится с сыном и каждый день созванивается с ним по видео.

«Мы общаемся с ним, с его невестой. Мы очень хорошо дружим», — рассказала бывшая избранница рэпера.

«В доме он всё равно главный, я его слушаю. А вот если мы где-то на съёмках, естественно, беру на себя роль опекуна, потому что я здесь главная», — заявила телеведущая.