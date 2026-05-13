«Мы очень хорошо дружим»: Айза раскрыла, как Гуф теперь участвует в жизни сына
Айза-Лилуна Ай и рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) развелись более десяти лет назад. С тех пор они неоднократно пробовали воссоединиться и публично выясняли отношения. В YouTube-шоу «Без купюр» экс-супруга музыканта рассказала об отношениях с ним и нынешним мужем Степаном.
Сейчас Алексей платит алименты, видится с сыном и каждый день созванивается с ним по видео.
«Мы общаемся с ним, с его невестой. Мы очень хорошо дружим», — рассказала бывшая избранница рэпера.При этом старший сын Сэм не рад, что его родители — известные люди. Сама же Айза счастлива в третьем браке с бизнесменом Степаном Кузьменко, который моложе неё на 10 лет. Блогер уверяет, что выглядит как его мама только на съёмочной площадке.
«В доме он всё равно главный, я его слушаю. А вот если мы где-то на съёмках, естественно, беру на себя роль опекуна, потому что я здесь главная», — заявила телеведущая.Помимо этого, Айза сообщила, что со временем научилась принимать первого мужа вместе со всеми его недостатками.